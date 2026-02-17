Defender lo nuestro

Hace apenas unos días denunciábamos, en este mismo espacio, los estragos que el último temporal marítimo dejó a su paso por numerosos municipios de la provincia. En Benicàssim la imagen fue especialmente dolorosa, con una pérdida masiva de arena en nuestras playas, paseo marítimo dañado, accesos impracticables y estructuras de protección destrozadas. No les hablo solo de un problema estético o de imagen del municipio, que también, sino que me refiero al daño ocasionado a nuestra principal actividad económica, generadora de empleo, del sustento y forma de vida para muchas familias benicenses. Les hablo de turismo.

En Benicàssim, como en buena parte del litoral castellonense, nuestras playas son más que un recurso natural sosteniendo. Son nuestro principal motor económico, pues de ellas dependen directamente de que lleguen turistas y viajeros a nuestros destinos buscando esa excelencia reconocida y galardonada con la que cuentan las playas de la Comunitat , que son sinónimo de calidad.

Pero aunque esa fortaleza es indiscutible, quedan expuestas a cada temporal que nos azota y, cuando esto pasa, lo razonable sería que el gobierno actuase rápido colaborando con los ayuntamientos y anticipando infraestructuras que eviten sumar destrozos invierno tras invierno. Sin embargo, cuando más necesitamos el respaldo del Estado, volvemos a encontrarnos con la callada por respuesta, es decir, el silencio.

Aun así, desde el Ayuntamiento de Benicàssim, elevamos en enero al pleno una moción para solicitar al Gobierno de España la declaración de zona gravemente afectada por emergencias de protección civil tras los temporales sufridos entre noviembre y enero de este mismo año, entendiendo que era una petición justa, razonable y fundamentada.

Lamentablemente, en el último Consejo de Ministros celebrado el pasado martes, sin ir más lejos, vimos con estupor que Benicàssim, junto al resto de municipios afectados de nuestra provincia, hemos quedado fuera de las ayudas extraordinarias aprobadas por Pedro Sánchez, lo que se traduce en cero euros para regenerar y rehabilitar lo perdido tras el temporal evidenciándose el ninguneo sistemático al que el Gobierno Central tiene a nuestra provincia y a nuestra Comunitat que, por una parte, nos reconoce como líderes turísticos cuando conviene, pero nos abandona cuando pedimos apoyo.

Somos destino, pero no destinatarios de las ayudas, algo difícil de comprender para quienes desde nuestra responsabilidad política gestionamos el éxito turístico de nuestros municipios. Mientras unos nos preocupamos de gobernar con inteligencia para seguir manteniendo el crecimiento y liderazgo turístico de la Comunitat, desde los despachos de Madrid se ignoran problemas estructurales y se paralizan decisiones clave como la regresión de nuestras playas.

Lo venimos denunciando de manera reiterada. No se puede hablar de turismo sostenible mientras el Gobierno mantiene bloqueadas las actuaciones imprescindibles de regeneración de las playas y protección de nuestro litoral. No se puede hablar con rigor de política turística y económica mientras seguimos esperando que se desbloquee la modificación de la ley de Costas aprobada en el Senado en enero de 2024, pero paralizada en el Congreso sin ningún tipo de explicación, obviando que nuestra costa necesita de manera urgente una normativa adaptada a la realidad actual, capaz de dar respuestas eficaces a los desafíos que plantea el cambio climático, y a la fragilidad del litoral.

Ante esta falta de apoyo, los ayuntamientos volveremos a hacer lo que siempre hacemos, asumir con responsabilidad hacia nuestros vecinos las labores de reparación y el gasto que suponen restituir lo dañado. Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, en Benicàssim ya estamos preparando los trabajos urgentes de limpieza, reposición de arena y pasarelas, duchas, lavapiés y accesos. Porque, de ninguna manera, no podemos permitirnos esperar.

Pero seamos claros, estos trabajos suponen un gasto extra para los municipios que ya partimos de una situación de infrafinanciación crónica. Los destinos turísticos sostenemos servicios para poblaciones que se multiplican en temporada alta sin que se nos reconozca esta singularidad, ni recibir ni un euro más por ese incremento poblacional asumiendo esos gastos desde el presupuesto municipal y ahora, además, se nos niegan las ayudas extraordinarias para atender las catástrofes que estamos sufriendo.

Necesitamos que se reconozca la singularidad de los municipios turísticos con mecanismos de financiación específicos. Necesitamos que el Estado entienda que donde hay éxito turístico, hay un sobrecoste estructural que debe ser compensado, porque la excelencia, también precisa recursos.

Alcaldesa de Benicàssim y senadora