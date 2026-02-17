Opinión | VENTAR I ESCAMPAR EL POLL
Un nou ordre s’albira
En finalitzar la Segona Guerra Mundial, les potències guanyadores (EEUU, Rússia i Anglaterra) es repartiren les àrees d’influència, política, econòmica, militar i ideològica del món. La Xina a pesar del sofriment patit a mans del Japó amb ocasió de la invasió de Manxúria i la guerra civil entre comunistes i nacionalistes promocionada pels guanyadors, va quedar exclosa.
Les coses han canviat: Europa, l’obeïen col·laborador, i aliat submís occidental segons Trump, és un soci incòmode, un Pepito grill, que no sempre s’avença a les directrius de la potència, del pàter padrone. Com Anglaterra ja no és potència, i la seua separació d’Europa, no va significar el desgavell que pretenia els EEUU, la Xina demana un lloc, conclusió, cal reestructurar els beneficiaris i els nous límits de les àrees d’influència. Ara el que correspon és eliminar la Unió Europea, tornar-la als nacionalismes de preguerres, proclamant la unitat de la pàtria com a element substancial de les ambicions de poder localista i de raça, atorgant prebendes individuals a la desunió per a afeblir a l’adversari. No es tracta d’enfonsar els països europeus, sols la unió com a element força poderós, sobretot si aconsegueix eliminar les dependències del trio.
El trio format per Trump, Putin, i Xi Jinping han convingut que, un trio està bé, però un quartet amb un instrument que desentona, no, i amb la inestimable ajuda dels nacionalismes patris de l’extrema dreta volen menjar-se-la per la garreta. La tècnica seria alguna cosa semblant al parany de Tucídides, una fórmula que suposa provocar la desestabilització en Europa, per por al seu creixement. En quant els interessos dels uns i els altres han brollat i coincidit en l’espai i el temps, tot és una marjal enfangada on creixen totes les malalties que fan del lloc una terra improductiva.
Seguts a la porta, esperen veure passar el cos dels seus enemics: Rússia: el dels Estats Units, Ucraïna i Europa. Estats Units: quasi tots els que se li oposen i els immigrants; Vox: els del PP i el PSOE. Tots tres volen el mateix: que al món la llei siga la força i que els privilegiats dominen sobre la resta, sotmesos a la seua voluntat. Si la unió fa la força, la solució es divideix i guanyaràs.
Suscríbete para seguir leyendo
- Problemas en el corredor mediterráneo: Adif anula un contrato por deficiencias en el tercer hilo
- Una trabajadora sanitaria, en estado crítico tras ser apuñalada en el centro de salud de Benicàssim
- Novedades en el Carnaval de Vinaròs por el viento: Habrá un desfile este domingo y se celebrará otro adicional en verano
- Alejandra Escutia, jueza a los 26 años tras solo tres de estudio: 'De esa época solo recuerdo el encierro
- Directo | Emergencias emite aviso especial por el temporal de viento en Castellón: ¿peligran los Carnavales?
- Controlado el incendio de las Atalayas de Peñíscola tras el desalojo de los vecinos
- Un paciente intentó detener sin éxito al asesino machista de Benicàssim y otros tres lo redujeron tras el ataque
- Atención inquilinos de Castelló: Quedan solo 15 días para poder bonificarse la tasa de la basura de 2026. ¿Cómo hacerlo?