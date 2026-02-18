Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | LA RUEDA

Santi Cortells

Un 20 de febrer que encara ens funda

El 20 de febrer és molt més que una data al calendari de Vila-real: és el nostre acte fundacional, el moment en què el rei Jaume I atorgà la Carta Pobla i ens instituí com a vila reial el 20 de febrer de 1274. Aquell gest jurídic i polític no va ser només simbòlic; sinó una decisió d’Estat. En un territori recentment incorporat a la Corona, la fundació de Vila-real com a braç reial significava dependència directa del monarca, autonomia municipal i capacitat d’autogovern dins el marc foral valencià.

Ser vila reial no era un privilegi ornamental, sinó una responsabilitat històrica: defensar els interessos de tothom, administrar justícia pròpia i contribuir a l’equilibri institucional del Regne. Vila-real naix amb vocació d’ordre, de llei i de cultura jurídica. Naix amb voluntat de ser peça clau en l’arquitectura política del país.

Enguany, quan es compleixen 750 anys de la mort de Jaume I a Alzira (1276), la commemoració adquireix una dimensió especial. Recordar el Conqueridor no és un exercici de nostàlgia, sinó de consciència col·lectiva. Ell impulsà un model de ciutat articulada, amb carta de poblament, amb drets i deures, amb horitzó de prosperitat. Vila-real és fruit d’aquell projecte.

Des de Compromís reivindiquem la cultura com a eix vertebrador de la política. No hi ha projecte de futur sense memòria. El 20 de febrer ens recorda qui som: una ciutat fundada per decisió reial, arrelada al dret foral, orgullosa del seu paper històric i compromesa amb la defensa de la nostra identitat.

Celebrar el 20 de febrer és reafirmar la nostra condició de poble amb arrels i amb veu pròpia. És entendre que la cultura no és accessòria: és la base sobre la qual construïm el present i projectem el futur.

Regidor de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real

