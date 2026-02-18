Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Asesinato BenicàssimNueva borrascaOperación empresarial CastellónPrograma oficial Magdalena 2026Cambios Renta 2026Doble crimen en Xilxes
instagramlinkedin

Opinión | RECONTRA

Vicent García Nebot

Vicent García Nebot

Montaña rusa

El año 2026 será clave para el mercado del alquiler. Clave es una forma elegante de decir que más de 630.000 contratos firmados en toda España en 2021 caducan de golpe y que 1,6 millones de inquilinos (el equivalente a toda la población entera de Barcelona) descubrirán que su piso, ese que parecía caro en pandemia, era en realidad una ganga histórica. Qué tiempos aquellos en los que el mundo se paraba y los alquileres bajaban.

Cinco años después, el mercado va a decidir recuperar los alquileres perdidos. Los propietarios observan el calendario como quien espera las rebajas… pero al revés. Se abre ante ellos la maravillosa oportunidad de «actualizar condiciones». Algunos podrán recuperar la vivienda y alquilarla a turistas o por habitaciones con derecho a cocina y cuarto de baño; otros, renegociarán.

Mientras, los inquilinos se adentran en una jungla: oferta escasa, precios prohibitivos y filtros que harían palidecer a una oposición a notarías. El que no pueda asumir la nueva renta siempre podrá intentar negociar con su impecable historial de pagos. «Mejor yo, que un inquiokupa» le dirán a su implacable casero.

Eso sí, la ley protege… hasta cierto punto. Si el casero olvida alguna cuestión formal, el contrato se prorroga: casi un milagro administrativo. Pero si todo está en regla, toca recoger las llaves y salir corriendo al mercado.

En resumen, el año 2026 promete emociones fuertes. Para unos, más dineritos. Y para los inquilinos de esos pisos alquilados en pandemia, una montaña rusa de emociones y mudanzas.

Urbanista

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una enfermera, en estado crítico tras ser apuñalada por su pareja en el centro de salud de Benicàssim
  2. Problemas en el corredor mediterráneo: Adif anula un contrato por deficiencias en el tercer hilo
  3. Alejandra Escutia, jueza a los 26 años tras solo tres de estudio: 'De esa época solo recuerdo el encierro
  4. Una testigo de la tragedia del centro de salud de Benicàssim: 'Una chica ha salido diciendo que habían matado a la enfermera
  5. Así fue el día más triste del Centro Salud de Benicàssim: de la sorpresa del ataque a la visible tranquilidad del asesino de la enfermera Ana después de matarla
  6. Un paciente intentó detener sin éxito al asesino machista de Benicàssim y otros tres lo redujeron tras el ataque
  7. Una de las grandes fortunas de la Comunitat entra en una pujante empresa de Castellón
  8. Aemet activa de nuevo avisos en Castellón: 'Nueva borrasca de gran impacto

Huelga médica: por el paciente y por un médico con condiciones seguras

Huelga médica: por el paciente y por un médico con condiciones seguras

La Llosa mueve ficha para reabrir el bar del Casal Jove: “Es una necesidad"

La Llosa mueve ficha para reabrir el bar del Casal Jove: “Es una necesidad"

Real Jazz 2026: Vila-real torna a sonar amb accent propi

Real Jazz 2026: Vila-real torna a sonar amb accent propi

Más de tres décadas al servicio de la parroquia y un 80 cumpleaños inolvidable: El agradecimiento de la Vilavella a su sacristán

Más de tres décadas al servicio de la parroquia y un 80 cumpleaños inolvidable: El agradecimiento de la Vilavella a su sacristán

Alud de empresas para reparar la autovía entre Segorbe y Altura por 15,7 millones

Alud de empresas para reparar la autovía entre Segorbe y Altura por 15,7 millones

Orpesa urge luz verde para instalar jaulas trampa contra la plaga de jabalís

Orpesa urge luz verde para instalar jaulas trampa contra la plaga de jabalís

Nuevo revés en la campaña citrícola de Castellón: una de cada cada cinco naranjas y mandarinas va a destrío

Nuevo revés en la campaña citrícola de Castellón: una de cada cada cinco naranjas y mandarinas va a destrío

Els 20 concerts de la plaça de Les Aules per a les festes de la Magdalena 2026 de Castelló

Els 20 concerts de la plaça de Les Aules per a les festes de la Magdalena 2026 de Castelló
Tracking Pixel Contents