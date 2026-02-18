Con Vox, niburka ni hiyab

Ya está bien de normalizar actitudes claramente machistas importadas de culturas profundamente retrógradas que nada tienen que ver con la nuestra. Hablo de prendas como el burka o el hiyab, auténticas cárceles de tela que poco a poco han ido avanzando de forma silenciosa en nuestra sociedad de la mano de la inmigración ilegal masiva y descontrolada. Y todo ello con el aplauso y la complicidad del consenso progre que, mientras alzan el puño morado y la bandera feminista, importa y normaliza culturas y costumbres opresoras provenientes del Islam, suelta violadores en las calles y derrocha dinero público en mujeres de compañía. Esta es la hipocresía a la que estamos acostumbrados y de la que Vox no va a ser cómplice.

Por ello, desde el Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Castellón hemos presentado una moción para prohibir el acceso a dependencias municipales a personas que lleven prendas que oculten completamente el rostro. Y lo hacemos por garantizar la seguridad y la correcta identificación personal, por la dignidad e igualdad de las mujeres, por la neutralidad de los espacios públicos y por la protección de datos y prevención de suplantaciones. No puede ser que en España, en pleno siglo XXI, un hombre pueda obligar a una mujer a ir tapada hasta los tobillos sin que nadie diga nada. Eso es algo que desde Vox no vamos a permitir ni en Castellón ni en ningún sitio de España donde tengamos influencia en los gobiernos. Con Vox, la libertad de las mujeres está más que asegurada. Con Vox, ni burka ni hiyab.

Portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castellón