Opinión | LA RÚBRICA
És amoníac, i no és verd
Hi ha polítics que, quan escolten les paraules inversió econòmica, aplaudeixen amb les orelles, sense parar-se en cap moment a pensar de què estem parlant, quin negoci ve a la nostra ciutat i com ens afectarà.
Fa anys que es parla de la planta d’«amoníac verd» que s’ha d’instal·lar al Grau de Castelló. Ens deien que suposaria 1.000 milions d’euros d’inversió i mil llocs de treball, cosa que ja els dic jo que és una grandíssima mentida, i la mateixa empresa ja ha rebaixat (i molt) les expectatives.
L’objectiu d’aquesta planta és produir amoníac com a element per transportar l’hidrogen i utilitzar-lo en les indústries que s’estan descarbonitzant. Això sí: per produir aquest hidrogen, el que faran serà cremar molt de gas a les centrals de cicle combinat. Diuen que és verd perquè, en algun lloc, afirmen que posaran molins de vent i plaques solars, però al Grau ens quedarem la contaminació del gas cremat.
A banda, l’energia que generen no és per a la indústria de Castelló. Aquest hidrogen no anirà al nostre sector tauleller, que necessita, i molt, descarbonitzar-se, sinó que se n’anirà a altres països d’Europa.
El projecte, a més de basar-se en un producte perillós i contaminant com és l’amoníac, ens deixarà la contaminació, s’endurà el benefici i afegirà un risc més per al Grau, Castelló i Almassora, sense generar quasi llocs de treball ni retorn a la ciutat. Per això, a Compromís ho tenim clar: tal com està dissenyat aquest projecte, per produir amoníac a base de cremar gas, ni el volem ni és el que necessitem per afrontar el canvi climàtic.
Portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Castelló
