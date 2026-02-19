Crecer en familia

La educación es una tarea compartida que requiere acompañamiento, reflexión y herramientas adecuadas. Con esta premisa, este mes ha arrancado en Oropesa del Mar un nuevo ciclo de talleres dirigido a madres y padres interesados en fortalecer la convivencia y el desarrollo emocional de sus hijos.

La iniciativa, promovida por la Concejalía de Educación, está coordinada por Marta Montalvá, terapeuta sistémica y escritora con una sólida trayectoria en el ámbito de la educación familiar. A lo largo de seis sesiones distribuidas durante el año, ofrecerá recursos prácticos y estrategias aplicables al día a día para afrontar los retos que plantea la crianza en un contexto social cada vez más complejo.

Primeras sesiones

El primer taller se celebró el sábado 7 de febrero y sirvió para establecer las bases del programa, centrado en cómo educar hijos emocionalmente sanos y fuertes. Las familias participantes pudieron reflexionar sobre la importancia del vínculo, la comunicación y la coherencia en la toma de decisiones educativas. El próximo encuentro tendrá lugar el 28 de marzo y abordará la convivencia en el hogar, la función de las normas y cómo actuar cuando no se cumplen, con especial atención a la etapa adolescente.

Paralelamente, hemos organizado una jornada de actividades familiares el 21 de febrero en la plaza Mayor de Oropesa del Mar. Desde las 10.30 horas se desarrollarán talleres educativos y creativos para niños, incluyendo propuestas de pintura y dinámicas participativas. A continuación, a las 12.30 tendrá lugar la actuación de Dani Music, con canciones en inglés y español pensadas para disfrutar en familia.

Sembrar futuro

Educar es sembrar futuro: abre puertas, crea oportunidades y fortalece valores, donde cada persona tenga herramientas para crecer y transformar su vida.

Con este conjunto de acciones, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con una educación de calidad, generando espacios formativos para las familias y actividades lúdicas que favorecen el aprendizaje y la convivencia.

Concejalade Educación de Oropesa del Mar