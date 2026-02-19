Opinión | LA LIBRETA DE ADCOMUNICA
Parar el ‘scroll’, pensar y actuar
La vida es conversar y caminar hacia delante. La conversación pública se nos está embruteciendo, a base de apriorismos y maximalismos; de monólogos y muy poco diálogo racional. Estamos más quietos y enrocados que nunca, sin escuchar ni ponernos en los zapatos del otro. «Eso ya lo sabía». «A mí qué me cuentas». Pulgar para arriba; scroll para abajo.
Todos tenemos algo de culpa. También la responsabilidad de escapar de esa caja de resonancia, de esa trayectoria en bucle. Las empresas también. Y las que nos dedicamos a fabricar tecnología todavía más. Un departamento de comunicación puede hacer algo al respecto. Parar el scroll, pensar y actuar en consecuencia.
En medio del griterío, de ese estruendoso y permanente acúfeno, hay voces singulares que usan las herramientas digitales para divulgar ciencia de forma entretenida y fiable. Y hay un montón de gente que les sigue y escucha. Están haciendo comunidad sin ninguna estafa piramidal de por medio, por el placer de compartir conocimiento, de aprovechar el don de saberse explicar a las mil maravillas, y poder dedicarse a ello si el algoritmo se lo permite.
Pero, ay, lo que más premia el algoritmo es la retención de la atención como ventana para colar todo lo demás. Y eso suele empujar a la hipérbole, el efectismo, la distorsión y la réplica. A más histrionismo, más interacción y más retención. Mayor visibilidad y monetización, con el horizonte de la viralidad: el auténtico Santo Grial. ¿Seguro? ¿A largo plazo también?
Y es ahí donde una marca puede, por ejemplo, tomar cartas en el asunto. Contribuir a inclinar la balanza hacia el rigor, la autenticidad y la calidad con la que esos divulgadores prefieren continuar creando contenido, con el objetivo final de fomentar la cultura del conocimiento y el interés por la ciencia.
Para que el horizonte sea estimular la actitud crítica y hacer un uso más responsable de la tecnología. Para propiciar una conversación pública más saludable. Para seguir caminando hacia adelante.
Responsable de comunicación de Cuatroochenta
Suscríbete para seguir leyendo
- Alejandra Escutia, jueza a los 26 años tras solo tres de estudio: 'De esa época solo recuerdo el encierro
- Fotogalería I Las imágenes del desfile del Carnaval de Vinaròs 2026
- El Castellón será líder de Segunda si vence al Deportivo de la Coruña
- Un joven de 22 años muere atropellado en Castelló: detienen al conductor por conducción temeraria
- El IX Trail Les Useres corona a los ganadores en sus tres modalidades: Marató 43K, Trail El Castellet 21K y Marxa 12K
- La planta de baterías proyectada en la Vall por una multinacional china encara el trámite previo a las expropiaciones
- Prohíben la circulación de camiones por la AP-7 en Castellón y limitan la velocidad a 80 km/h en tres carreteras de la provincia
- Problemas en el corredor mediterráneo: Adif anula un contrato por deficiencias en el tercer hilo