Opinión | LA LIBRETA DE ADCOMUNICA

David Hernández

David Hernández

Parar el ‘scroll’, pensar y actuar

La vida es conversar y caminar hacia delante. La conversación pública se nos está embruteciendo, a base de apriorismos y maximalismos; de monólogos y muy poco diálogo racional. Estamos más quietos y enrocados que nunca, sin escuchar ni ponernos en los zapatos del otro. «Eso ya lo sabía». «A mí qué me cuentas». Pulgar para arriba; scroll para abajo.

Todos tenemos algo de culpa. También la responsabilidad de escapar de esa caja de resonancia, de esa trayectoria en bucle. Las empresas también. Y las que nos dedicamos a fabricar tecnología todavía más. Un departamento de comunicación puede hacer algo al respecto. Parar el scroll, pensar y actuar en consecuencia.

En medio del griterío, de ese estruendoso y permanente acúfeno, hay voces singulares que usan las herramientas digitales para divulgar ciencia de forma entretenida y fiable. Y hay un montón de gente que les sigue y escucha. Están haciendo comunidad sin ninguna estafa piramidal de por medio, por el placer de compartir conocimiento, de aprovechar el don de saberse explicar a las mil maravillas, y poder dedicarse a ello si el algoritmo se lo permite.

Pero, ay, lo que más premia el algoritmo es la retención de la atención como ventana para colar todo lo demás. Y eso suele empujar a la hipérbole, el efectismo, la distorsión y la réplica. A más histrionismo, más interacción y más retención. Mayor visibilidad y monetización, con el horizonte de la viralidad: el auténtico Santo Grial. ¿Seguro? ¿A largo plazo también?

Y es ahí donde una marca puede, por ejemplo, tomar cartas en el asunto. Contribuir a inclinar la balanza hacia el rigor, la autenticidad y la calidad con la que esos divulgadores prefieren continuar creando contenido, con el objetivo final de fomentar la cultura del conocimiento y el interés por la ciencia.

Para que el horizonte sea estimular la actitud crítica y hacer un uso más responsable de la tecnología. Para propiciar una conversación pública más saludable. Para seguir caminando hacia adelante.

Responsable de comunicación de Cuatroochenta

