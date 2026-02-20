Opinión | A FONDO
Arrels, orgull i futur
Cada ciutat té una data que la defineix. En el cas de Vila-real, el 20 de febrer no és només una referència històrica: és un punt de trobada amb nosaltres mateixos. Les Festes Fundacionals ens recorden qui som, d’on venim i, sobretot, cap a on volem anar. No és una mirada nostàlgica; és un exercici de consciència col·lectiva.
Quan el rei Jaume I va atorgar en 1274 la carta de poblament a aquestes terres de la Plana, estava sembrant molt més que una nova vila. Estava posant les bases d’una comunitat amb identitat pròpia, capacitat de treball, orgull i una clara vocació de futur. Set segles i mig després, aquell gest continua marcant-nos. Perquè Vila-real és el resultat d’una història compartida, construïda generació rere generació.
Les Festes Fundacionals tenen eixa força simbòlica: ens cohesionen. Durant els dies entrants, la ciutat es reconeix en els seus carrers. No celebrem només un aniversari; celebrem un projecte col·lectiu que ha sabut mantindre el seu caràcter. Som una ciutat amb cor de poble. I això no és un eslògan: és una manera de viure, de relacionar-nos i d’entendre el progrés.
Els Premis 20 de Febrer representen un dels moments més emotius i més significatius. Perquè posen nom i cognoms a eixe orgull de tots els vila-realencs i vila-realenques. Reconeixen persones i col·lectius que, amb el seu treball silenciós o amb la seua trajectòria exemplar, engrandeixen Vila-real. Des de la cultura fins a les empreses, des del compromís social fins a l’esport, els guardonats són l’expressió viva d’una ciutat solidària.
Premiar-los és també enviar un missatge clar: el nostre principal capital és la gent. Podem millorar carrers, rehabilitar edificis o impulsar infraestructures (i ho hem fet), però el que realment dona sentit a qualsevol política pública és el benestar i l’oportunitat per a les persones.
Ara que hem deixat enrere 2025, podem afirmar amb serenitat que aquell any va marcar un punt d’inflexió. Va ser, efectivament, l’any d’inici del renaixement de l’Ajuntament de Vila-real. Després d’etapes especialment dures, condicionades per crisis globals i per dificultats estructurals, es van començar a assentar les bases d’una nova etapa.
2026 ha de ser l’any de la consolidació del dur treball fet aquests anys per a gestionar una realitat complexa. A les dificultats econòmiques es van sumar, en la segona meitat de l’any passat, greus problemes per a cobrir places vacants de tècnics municipals, una circumstància que va afectar el funcionament ordinari de l’administració i va provocar retards en el pagament a proveïdors. La prioritat en aquests moments és regularitzar aquesta situació, posar al dia els pagaments pendents, aprovar el pressupost de 2026 i començar a impulsar amb determinació els projectes que han quedat endarrerits.
Perquè tots ells formen part d’un mateix horitzó: la Nova Vila-real del segle XXI. Una Vila-real solidària, inclusiva, d’oportunitats, sostenible i innovadora. Un model de ciutat que aposta pel creixement responsable i que planifica amb visió de futur. Una ciutat que creix sense perdre la seua identitat, que progressa sense oblidar qui és. Hem reduït de manera significativa l’endeutament heretat del Partit Popular de Vila-real, situant-lo en nivells molt més assumibles; hem consolidat serveis essencials i hem mantingut l’aliança amb la nostra societat civil, que és un dels grans actius de Vila-real. Hem continuat millorant espais públics, reforçant el dinamisme econòmic i cultural i generant noves oportunitats. Projectes com la millora de l’entorn del Mercat Central de Vila-real, la posada en marxa del Centre de Congressos del Molí són exemples concrets d’una gestió que mira al futur amb responsabilitat. I l’adquisició de l’Alqueria i hort de Puchol simbolitza millor que cap altra decisió el model de ciutat que defensem: més verd, més sostenible, més pensat per a les pròximes generacions.
Les Festes Fundacionals de 2026 arriben, per tant, en un moment de consolidació. Ja no parlem només de resistir; parlem de projectar. Quan celebrem el 20 de febrer, renovem un compromís col·lectiu. Amb l’objectiu de mantenir viu l’esperit fundacional que ens va donar origen. El compromís de continuar construint, des del diàleg i la responsabilitat, la Vila-real que volem deixar als nostres fills i filles. Mirar arrere ens dona perspectiva. Mirar avant ens dona sentit. I entre una cosa i l’altra hi ha el present, que és on treballem cada dia. Amb orgull, amb prudència i amb ambició. Perquè només qui té arrels fortes pot aspirar a un futur sòlid. I Vila-real, amb el seu cor de poble intacte, ha demostrat que sap transformar la memòria en impuls i la tradició en motor de progrés.
Alcalde de Vila-real
