El DAO y Marlaska

El escándalo protagonizado por el dimitido director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, denunciado por la presunta violación de una subordinada, ha reverdecido las críticas de buena parte del colectivo integrante de dicho cuerpo, acerca de las formas de actuar de quien hasta el pasado martes era hombre de máxima confianza del titular de Interior, Grande-Marlaska. El incondicional sanchista, otrora referente de la Judicatura, tenía tal grado de feeling con González que lo mantenía en el cargo pese a haber cumplido la edad de jubilación. Gracias a una medida excepcional, denunciada por los sindicados policiales, sustanciada en modificación introducida en el Decreto-Ley de ayudas por la dana, permitía al DAO continuar en activo más allá de los 65 años. La fórmula empleada resultó cuanto menos controvertida, dada la incompetente respuesta de González ante la catástrofe que asoló l’Horta Sud de Valencia y varias poblaciones de aquella provincia, como consecuencia de las inundaciones provocadas por la dana. La Policía Nacional tardó cuatro días en desplegarse efectivamente en la zona damnificada, como así lo atestiguaron varios policías en declaración ante la comisión de investigación del Senado. Los agentes que voluntariamente, sin estar de servicio, acudieron en auxilio de las víctimas sufrieron todo tipo de impedimentos. Entonces llovieron las críticas internas por la incomprensible actuación del DAO, a quien desde fuentes internas calificaban de «servidor del sanchismo». Íntimo de Marlaska.

Periodista y escritor