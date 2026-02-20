Un emocionado relevo que mantiene viva nuestra esencia

Hoy Almassora celebra uno de esos plenos que trascienden lo institucional para convertirse en sentimiento compartido. La proclamación de la reina de las fiestas 2026, Martina Caparrós Mezquita, y su corte de honor, conformada por Beatriz Alcaide Ahís, Marta Curic Vega, Belén Zafrilla Piñero y Diana Zafrilla Piñero no es solo un acto protocolario; es la expresión más clara de que nuestras tradiciones siguen vivas, fuertes y arraigadas en el corazón de nuestro pueblo.

Cada proclamación representa un emocionante relevo. Cerramos una etapa para abrir otra cargada de ilusión. Agradecemos a quienes han representado con orgullo y responsabilidad a Almassora, Sara Benet Clausell, nuestra reina 2025, y sus damas; Lidia Martínez López, Carla Sánchez Ahís y Juani Hernández Galdón, y damos la bienvenida a una nueva corte de honor que asume el privilegio y la responsabilidad de encarnar nuestros valores.

Ser reina y dama significa representar la identidad de un municipio que vive sus fiestas como una manifestación profunda de cultura, convivencia y pertenencia. Nuestras celebraciones en honor a Santa Quitèria y a la Mare de Déu del Roser son memoria y son tradición transmitida de generación en generación.

La juventud de nuestro municipio vuelve a demostrar su compromiso con nuestras raíces. Ese es, quizá, el mensaje más esperanzador de esta jornada. En tiempos de cambio constante, ver cómo las nuevas generaciones asumen con orgullo la representación festiva nos confirma que el futuro de nuestras tradiciones está garantizado.

La proclamación es también un reconocimiento a las familias, a la Junta Local de Fiestas, a las peñas, asociaciones y colectivos que trabajan durante todo el año para que nuestras fiestas sigan siendo el mejor espejo de lo que somos.

Esclat de la Festa

En 84 días viviremos el Esclat de la Festa y volveremos a sentir esa emoción colectiva que recorre nuestras calles. Almassora mira al futuro sin renunciar a su esencia. Y cada proclamación es la prueba de que seguimos construyendo historia desde el respeto, el orgullo y la ilusión compartida. Porque nuestras fiestas son orgullo almassorí.

Alcaldesa de Almassora