Opinión | la rúbrica
La responsabilidad política no se delega
El concejal de Seguridad y Emergencias de Castelló, el señor Antonio Ortolá, ralentiza el acceso a la información que le pedimos en comisión. Me refiero en esta ocasión a los informes que le pedimos desde el Grupo Municipal Socialista relacionados con sanciones de distinta naturaleza. Su respuesta política se limita a cargar toda la responsabilidad de la entrega de esta documentación sobre los funcionarios municipales, cuya labor es técnica y merecen respeto institucional y no ser utilizados como escudo frente a fiscalizaciones incómodas.
Colocarlos en esa posición es injusto y totalmente incorrecto. Pedir informes forma parte de la tarea que nos corresponde y atender esa petición, decidir cómo, cuándo y asumir las consecuencias políticas de ello es una responsabilidad exclusiva del concejal responsable del área, no de los funcionarios. El personal de la institución está al margen de la política, no para dar explicaciones políticas ni para servir de parapeto cuando un cargo público excusa la asunción de su responsabilidad. Es labor de éste ejercer y responder, no delegar.
La transparencia y la rendición de cuentas no son opcionales. No pueden ser una excusa para reproches, evasivas o para esconderse detrás de quienes sí cumplen con su función técnica. La obligación de informar y rendir cuentas ante la oposición es exclusiva de los cargos políticos. Falta trabajo en un equipo de gobierno que este mismo lunes aún contestó en comisión a preguntas de enero de 2025.
Concejala del PSPV-PSOE del Ayuntamiento de Castelló
