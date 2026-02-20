Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
36 horas muertasInjusto fin de NoemíDimisión RamírezSuspenden trenesPlagio canción de la MagdalenaColumpios panorámicosPrograma oficial Magdalena 2026
instagramlinkedin

Opinión | EDITORIAL

Editorial

Editorial

El rumbo firme de PortCastelló

Hay infraestructuras que son importantes y hay infraestructuras que son decisivas para un territorio. El puerto de Castelló (PortCastelló) pertenece desde hace tiempo a la segunda categoría. El plan estratégico hasta 2030 no es retórica institucional. Es planificación con cifras, plazos y compromisos verificables. Que una infraestructura pública se marque 10 objetivos estratégicos, 34 planes de acción y 92 indicadores de seguimiento no es burocracia, es método. Y el método, cuando se aplica con constancia, suele ser la antesala del crecimiento sostenido.

Los datos más recientes sostienen ese optimismo con hechos. El crecimiento del tráfico hasta 18,6 millones de toneladas y el incremento del movimiento de contenedores evidencian actividad económica real y suponen creación de empleo directo e indirecto, impulso de la inversión industrial y aumento del transporte, la logística y las oportunidades empresariales. Son, en definitiva, músculo productivo. Y cuando un puerto gana músculo, lo gana también su entorno. No hay puerto fuerte sin provincia dinámica, ni provincia competitiva sin nodo logístico potente.

El equipo que dirige la Autoridad Portuaria, con Rubén Ibáñez al frente, ha situado en el centro tres conceptos que resumen bien el momento: competitividad, intermodalidad y sostenibilidad. No es casualidad. Son los tres criterios que hoy determinan qué puertos lideran el mapa logístico europeo y cuáles quedan relegados a un papel secundario. Competir ya no depende solo de la ubicación geográfica; depende de la eficiencia operativa, la conexión con redes de transporte y la adaptación a los nuevos estándares ambientales.

Especialmente relevante resulta la apuesta por reforzar los accesos ferroviarios y viarios, mejorar la electrificación y consolidar una relación más integrada con el entorno urbano. Los puertos del siglo XXI no pueden vivir de espaldas a la ciudad ni al debate energético. El de Castelló parece haber asumido que el liderazgo logístico y la responsabilidad ambiental deben avanzar en paralelo.

Otro de los pilares del plan es la diversificación de tráficos y sectores. Depender de un único tipo de mercancía es hoy un riesgo estratégico. Apostar por variedad (graneles, contenedores, mercancía general, proyectos industriales) significa resiliencia frente a crisis sectoriales o cambios en el comercio internacional.

También merece subrayarse la importancia de la colaboración público-privada y el papel de la comunidad portuaria. Ningún plan estratégico funciona si quienes deben ejecutarlo no lo sienten propio. Y ahí reside una de las fortalezas históricas del recinto, con un tejido empresarial acostumbrado a competir, innovar y adaptarse. La suma de operadores, consignatarios, transportistas e industria asociada convierte al puerto en un ecosistema económico.

En un contexto internacional marcado por la incertidumbre, las tensiones comerciales y la transformación energética, disponer de un puerto sólido, moderno y ambicioso no es un lujo, sino una necesidad. Los territorios que avanzan no son los que esperan oportunidades, sino los que preparan infraestructuras para aprovecharlas cuando llegan. Y todo indica que Castellón está en ese grupo.

Si el rumbo trazado se mantiene con constancia, el puerto no solo seguirá creciendo en cifras, sino también en relevancia estratégica. Y eso, más que una previsión optimista, es una apuesta de futuro que merece ser defendida, impulsada y celebrada.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La estremecedora frase que pronunció el asesino de Benicàssim tras matar a Ana
  2. Una empresa aragonesa planea abrir una fábrica de fertilizantes en PortCastelló
  3. Nuevo despido colectivo en la industria de Castellón, que afecta a una cuarta parte de la plantilla
  4. Gritos sordos y signos de degüello: así anunció el crimen el exmarido y padre de las fallecidas en Xilxes
  5. Detenido el exmarido y padre de la mujer y niña asesinadas en Xilxes como presunto autor del crimen
  6. Nuevo paso en la liquidación de una emblemática azulejera: tres millones de euros para despidos
  7. Aemet activa de nuevo avisos en Castellón: 'Nueva borrasca de gran impacto
  8. Una disputa económica estaría detrás del crimen machista de la enfermera de Benicàssim

Esto es lo que van a cobrar a partir de ahora las 3.400 empleadas de hogar de Castellón

Esto es lo que van a cobrar a partir de ahora las 3.400 empleadas de hogar de Castellón

'Castelló està llesta': El día en el que la Magdalena 2026 se quedó sin su canción

'Castelló està llesta': El día en el que la Magdalena 2026 se quedó sin su canción

Los ocho miradores con columpios panorámicos del Alt Maestrat estarán instalados en junio

Los ocho miradores con columpios panorámicos del Alt Maestrat estarán instalados en junio

Otra conocida franquicia aterriza en un polígono en plena expansión en la Plana Baixa y ofrece trabajo

Otra conocida franquicia aterriza en un polígono en plena expansión en la Plana Baixa y ofrece trabajo

El dineral que el Villarreal ha ingresado por la Champions (y eso no que no le ha ido nada bien)

El dineral que el Villarreal ha ingresado por la Champions (y eso no que no le ha ido nada bien)

L'Alcora asumirá el control del ecoparque tras 20 años de gestión privada para potenciar el servicio

L'Alcora asumirá el control del ecoparque tras 20 años de gestión privada para potenciar el servicio

Marató bp Castelló: las calles que estarán cortadas y líneas de autobús que sufrirán alteraciones este domingo 22 de febrero

Marató bp Castelló: las calles que estarán cortadas y líneas de autobús que sufrirán alteraciones este domingo 22 de febrero

Castellón: ¡Hasta LaLiga se rinde a Cipenga, nominado a jugador del mes!

Castellón: ¡Hasta LaLiga se rinde a Cipenga, nominado a jugador del mes!
Tracking Pixel Contents