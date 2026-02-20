El rumbo firme de PortCastelló

Hay infraestructuras que son importantes y hay infraestructuras que son decisivas para un territorio. El puerto de Castelló (PortCastelló) pertenece desde hace tiempo a la segunda categoría. El plan estratégico hasta 2030 no es retórica institucional. Es planificación con cifras, plazos y compromisos verificables. Que una infraestructura pública se marque 10 objetivos estratégicos, 34 planes de acción y 92 indicadores de seguimiento no es burocracia, es método. Y el método, cuando se aplica con constancia, suele ser la antesala del crecimiento sostenido.

Los datos más recientes sostienen ese optimismo con hechos. El crecimiento del tráfico hasta 18,6 millones de toneladas y el incremento del movimiento de contenedores evidencian actividad económica real y suponen creación de empleo directo e indirecto, impulso de la inversión industrial y aumento del transporte, la logística y las oportunidades empresariales. Son, en definitiva, músculo productivo. Y cuando un puerto gana músculo, lo gana también su entorno. No hay puerto fuerte sin provincia dinámica, ni provincia competitiva sin nodo logístico potente.

El equipo que dirige la Autoridad Portuaria, con Rubén Ibáñez al frente, ha situado en el centro tres conceptos que resumen bien el momento: competitividad, intermodalidad y sostenibilidad. No es casualidad. Son los tres criterios que hoy determinan qué puertos lideran el mapa logístico europeo y cuáles quedan relegados a un papel secundario. Competir ya no depende solo de la ubicación geográfica; depende de la eficiencia operativa, la conexión con redes de transporte y la adaptación a los nuevos estándares ambientales.

Especialmente relevante resulta la apuesta por reforzar los accesos ferroviarios y viarios, mejorar la electrificación y consolidar una relación más integrada con el entorno urbano. Los puertos del siglo XXI no pueden vivir de espaldas a la ciudad ni al debate energético. El de Castelló parece haber asumido que el liderazgo logístico y la responsabilidad ambiental deben avanzar en paralelo.

Otro de los pilares del plan es la diversificación de tráficos y sectores. Depender de un único tipo de mercancía es hoy un riesgo estratégico. Apostar por variedad (graneles, contenedores, mercancía general, proyectos industriales) significa resiliencia frente a crisis sectoriales o cambios en el comercio internacional.

También merece subrayarse la importancia de la colaboración público-privada y el papel de la comunidad portuaria. Ningún plan estratégico funciona si quienes deben ejecutarlo no lo sienten propio. Y ahí reside una de las fortalezas históricas del recinto, con un tejido empresarial acostumbrado a competir, innovar y adaptarse. La suma de operadores, consignatarios, transportistas e industria asociada convierte al puerto en un ecosistema económico.

En un contexto internacional marcado por la incertidumbre, las tensiones comerciales y la transformación energética, disponer de un puerto sólido, moderno y ambicioso no es un lujo, sino una necesidad. Los territorios que avanzan no son los que esperan oportunidades, sino los que preparan infraestructuras para aprovecharlas cuando llegan. Y todo indica que Castellón está en ese grupo.

Si el rumbo trazado se mantiene con constancia, el puerto no solo seguirá creciendo en cifras, sino también en relevancia estratégica. Y eso, más que una previsión optimista, es una apuesta de futuro que merece ser defendida, impulsada y celebrada.