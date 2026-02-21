123 VPP más para los castellonenses

Equilibrar la oferta de vivienda existente en Castellón con la demanda. Solo de esta manera conseguiremos el tan esperado descenso de los precios y que acceder a un inmueble deje de ser un lujo y se convierta en una realidad. La Constitución Española recoge en su artículo 47: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación». Así lo dicta la Carta Magna y a esto nos estamos dedicando en el equipo de gobierno que tengo el honor de presidir desde el inicio de este mandato.

Nuestra labor va dando sus frutos y esta misma semana ha sido todo un orgullo acompañar al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en la presentación de dos nuevas promociones de viviendas, incluidas en el plan Vive que impulsa el Consell, que se construirán en las parcelas cedidas por nuestro consistorio. En este suelo se levantarán 123 Viviendas de Protección Pública. Su localización es estratégica, pues se sitúan en una de las principales zonas de expansión de la capital, como es el PAI Censal, en concreto, en la calle Río Llobregat, y destacan por su apuesta por la calidad ambiental y por incorporar piscina, zona infantil, trasteros y garajes.

Desde que el Consell anunció el plan Vive lo recibimos como una oportunidad irrenunciable. Por ello, en enero del 2025 ya firmamos la cesión de las parcelas en las que, en breve, comenzarán a ejecutarse los 40 primeros pisos de una, dos y tres habitaciones. Además, debo manifestar mi total apoyo a la enmienda del Consell a Ley de Simplificación para reforzar los controles de adjudicación de las VPP que, como anunció el president en Castellón, fortalecerá la publicidad, transparencia y los controles e incluirá el arraigo de los solicitantes como criterio de baremación para acceder al inmueble.

De nuevo, el trabajo conjunto entre administraciones y la colaboración público-privada hacen posible lo que otros no consiguieron en 8 años de gobierno, y eso que venían a salvar a las personas. Este ejecutivo local ha demostrado que otra política de vivienda es posible, haciendo realidad aquello a lo que nos comprometimos en su día con la ciudadanía. Cumpliendo con la palabra dada. Por este motivo, esta es la legislatura de la vivienda en la ciudad de Castellón.

Además de las viviendas del plan Vive, junto con la Generalitat, avanzamos en el proyecto de expansión urbana en el Sector 24 (Ronda Norte) que permitirá la construcción de unas 2.000 viviendas, de las cuales la mitad serán de Protección Pública. En paralelo, el Consell tiene en marcha actuaciones de rehabilitación como las que permitirán la reforma de 25 inmuebles en la calle Santa Cruz de Tenerife y la avenida Capuchinos, con una inversión conjunta de cerca de 10 millones de euros.

En este equipo de gobierno trabajamos para que este sea el Castellón de todos. Por ello, apostamos fuerte por la compra de viviendas sociales. Con un presupuesto récord de 1,5 millones de euros, en los últimos meses hemos sumado 5 nuevas. De nuevo, cumplimos.

Como les decía al principio, para que bajen los precios de los pisos hay que elevar notablemente la oferta. Desde el Ayuntamiento también impulsamos la liberalización de suelo para que se puedan agilizar las Unidades de Ejecución pendientes en diferentes puntos de la ciudad. Como resultado, en los próximos años se construirán cerca de 3.800 viviendas, el 40% de ellas, VPP.

No me quiero dejar el Plan de Barrios que, con la ayuda de 17 millones de euros de financiación europea, ha hecho posible que estemos rehabilitando cerca de 600 casas en cinco grupos residenciales degradados de nuestra ciudad, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de cientos de familias castellonenses. Ni del Plan de Alquiler Joven, que pondremos en marcha pronto y que incluirá ayudas para que nuestros hijos e hijas puedan emanciparse antes de los 30 años, que es lo que sucede ahora. Una de las medias más elevadas de la Unión Europea. Ya ven que son muchos los frentes abiertos en los que trabajamos con un objetivo común, que nadie tenga que renunciar a vivir en Castellón por dificultades para comprar o alquilar vivienda.

‘In memoriam’ de Ana, María José y Noemí

En esta semana de tanto dolor en nuestra provincia, permítanme que finalice este artículo con un recuerdo hacia Ana, María José y Noemí, a quienes la sinrazón de la violencia machista y la violencia vicaria les ha arrebatado sus vidas, sus sueños y sus esperanzas. Hago extensible este abrazo a sus familiares y amigos que están rotos de dolor por una pandemia que azota nuestra sociedad sin que logremos ponerle freno. De nuevo, a unos días del 8M, la realidad nos demuestra que urge buscar nuevas medidas y reforzar las existentes para atajarla.

Alcaldesa de Castellón