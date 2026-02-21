Opinión | LA RÚBRICA
Aplec de Sant Antoni: comunitat i futur
L’Aplec de la Muntanyeta de Sant Antoni és molt més que una cita en el calendari festiu local. És una manifestació viva d’identitat col·lectiva, un punt de trobada on tradició, memòria i convivència van de la mà. Hui la Muntanyeta s’omplirà de cultura popular amb fira d’entitats, tallers, muixeranga i música per a totes les edats, de la mà d’Acció Cultural, Decidim i l’Ajuntament de Betxí.
Cada any, veïnat i visitants pugen a la muntanyeta no sols per participar en els actes, sinó també per reafirmar un sentiment de pertinença que el ritme accelerat de la vida moderna amenaça de diluir, recordant la importància de mantindre la comunitat viva i activa.
En un món cada vegada més individualista, aquest aplec es converteix en un espai de trobada i cohesió social. Compartir taula, música i conversa a l’aire lliure enforteix uns llaços que difícilment es construeixen a través de pantalles o activitats virtuals, oferint una experiència que combina memòria, identitat i alegria compartida.
Arrelament popular
A més, la implicació d’associacions locals i de persones voluntàries demostra que la festa conserva un arrelament popular profund, lluny de convertir-se en un esdeveniment buit o merament turístic.
Tanmateix, també cal mirar cap al futur: preservar l’essència de l’aplec implica cuidar-lo, respectar l’entorn natural de la muntanyeta i fer que les generacions més joves se’l senten seu, perquè continue sent un llegat viu durant molts anys.
Alcaldessa de Betxí
Suscríbete para seguir leyendo
- Una empresa aragonesa planea abrir una fábrica de fertilizantes en PortCastelló
- Una disputa económica estaría detrás del crimen machista de la enfermera de Benicàssim
- Nuevo despido colectivo en la industria de Castellón, que afecta a una cuarta parte de la plantilla
- María José y Noemí llevaban entre 36 y 48 horas muertas cuando el asesino simuló descubrir el doble crimen
- Aemet empeora su predicción por la borrasca de gran impacto Pedro en Castellón
- Nuevo paso en la liquidación de una emblemática azulejera: tres millones de euros para despidos
- Una conocida franquicia de deportes aterriza en un pueblo de Castellón y busca personal
- Accidente laboral en Onda: un trabajador queda con la pierna en estado catastrófico