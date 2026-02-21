La importancia de la prevención

Hace pocos días vivimos en Peñíscola, al paso de la borrasca Oriana, el horror del fuego. Un pequeño incendio nos tuvo en vela durante horas en una noche en la que la fuerza del viento, con rachas superiores a los 100 km/h, nos hacía pensar lo peor. La extraordinaria profesionalidad y diligencia de todos los profesionales al frente de la emergencia sofocó el incendio en un tiempo récord, evitando que nos tuviésemos que lamentar. Afortunadamente todo quedó, prácticamente, en un susto.

Momentos como el vivido junto a las vecinas y vecinos de la zona, sintiendo la solidaridad de todo el municipio en horas de incertidumbre, nos hacen valorar aún más la multitud de inversiones y actuaciones llevadas a cabo en materia de mitigación del riesgo de incendios.

Más de 30 hectáreas se han adecuado, limpiado y desbrozado en dos años en nuestro término municipal por parte de las Brigadas de Mitigación de Incendios. El Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón y la Generalitat valenciana lo han hecho posible.

Además, en cumplimiento del Plan Local de Prevención de Incendios Forestales, en los últimos meses y con recursos propios la concejalía de Medio Ambiente ha llevado a cabo el arreglo y desbroce intensivo de una pista de acceso a la urbanización Atalayas por su flanco sur, cerca del monumento al sol. Esta vía es de interés estratégico para facilitar una vía de salida de la urbanización por este flanco de la urbanización en caso de incendio.

A ello se suma la generación de un área cortafuego en la Serra d’Irta, desde el área recreativa La caseta hasta la línea de costa cerca de la Caserna del Pebret. La discontinuidad de la vegetación natural que se genera con esta actuación ofrece una oportunidad de actuación a los medios de extinción en caso de incendio al disminuir la intensidad y velocidad del fuego en toda esta línea, con menor cantidad de vegetación (combustible) que la existente en su entorno. Y seguimos.

En los próximos meses, con una nueva inversión superior a los 20.000 euros, ya contemplada en el presupuesto municipal, continuaremos con los trabajos de adecuación, limpieza y desbroce de barrancos; actuaciones en materia de seguridad en el entorno de la Ermita de Sant Antoni, así como intervenciones en la interfaz urbano-forestal.

No es fácil y sabemos que el Gobierno de España debería asumir sus responsabilidades en el marco de sus competencias; sin embargo, ante su inacción, actuamos.

Alcalde de Peñíscola