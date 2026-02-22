Opinión | LA VENTANA DE LA UJI
Acompanyar per a decidir: l’UJI i la transició cap a la universitat
Prendre decisions sobre el futur acadèmic és un dels moments més rellevants en la trajectòria vital de qualsevol jove. No es tracta només de triar una titulació, sinó d’imaginar un projecte personal i professional a mitjà i llarg termini. En aquest procés, la informació rigorosa i l’orientació adequada no són un valor afegit, sinó una garantia d’equitat.
Des de la Universitat Jaume I treballem activament per a oferir les eines necessàries a l’estudiantat preuniversitari, així com als centres educatius i a les famílies que els acompanyen en aquest procés, amb l’objectiu de garantir una transició amable, informada i il·lusionant cap a l’educació superior. Facilitar informació clara, generar espais de trobada i apropar la vida universitària abans de l’accés contribueix a reduir incerteses i a afavorir una elecció més conscient.
En aquest context, les Jornades de Portes Obertes, adreçades a l’estudiantat de Batxillerat i cicles formatius superiors, constitueixen una de les principals eines d’orientació. En l’edició de 2026, més de 3.500 estudiants de 65 centres educatius de les províncies de Castelló, València i Terol han visitat el campus en les sessions celebrades els dies 4, 10 i 19 de febrer. Aquestes jornades permeten conèixer l’oferta acadèmica, les vies d’accés, els processos de matrícula i les beques, així com els serveis i principals programes universitaris, a través d’un contacte directe amb els espais i la comunitat universitària.
Des d’una mirada complementària, la Jornada de Portes Obertes En família a l’UJI, adreçada a pares, mares i estudiantat de 3r i 4t d’ESO, Batxillerat i cicles formatius, reforça el paper de les famílies com a agents clau en l’orientació acadèmica. Enguany, se celebrarà el dissabte 28 de març i comptarà amb la participació prevista de més de 1.000 persones. Les xarrades informatives sobre l’accés i els graus, la Fira de Serveis a l’Àgora i les visites guiades als centres i espais del campus ofereixen una visió global de la universitat i del conjunt de recursos disponibles, el que afavoreix un acompanyament familiar més pròxim i informat.
Al llarg del curs, aquestes accions es veuen reforçades per altres iniciatives com les xarrades d’orientació als centres educatius, la presència en fires educatives, o programes com Practica a l’UJI i Visites al campus que permeten apropar l’experiència universitària a estudiantat de diferents etapes educatives. A aquestes s’hi sumen iniciatives com Firujiciència, Science GTS, la Lliga de Debat de Secundària de la Xarxa Vives, les Olimpíades Acadèmiques, els Premis de Promoció de Graus, les jornades amb departaments d’orientació i equips directius, així com l’elaboració de guies de graus i materials divulgatius sobre l’oferta formativa i els recursos de l’UJI.
Compromís amb l’orientació
Totes aquestes iniciatives responen a una aposta decidida per un acompanyament integral i continuat que va més enllà del moment d’accés a la universitat. Des del Vicerectorat d’Estudiantat i Vida Saludable treballem per a garantir el benestar, la permanència, el rendiment i l’èxit acadèmic de l’estudiantat, amb suport i orientació al llarg de totes les etapes fins a la inserció laboral.
El compromís amb la informació i l’orientació universitària també es manifesta a escala institucional. Del 22 al 24 d’abril, l’UJI acull la Trobada dels Serveis d’Informació i Orientació Universitària (SIOU), un esdeveniment estatal que reuneix professionals de diferents universitats per a compartir experiències, bones pràctiques i reptes comuns. Que aquestes jornades se celebren a Castelló no és casual, sinó una mostra clara de la importància estratègica que atorguem a l’acompanyament al llarg de la trajectòria universitària i vital com a eina de cohesió i d’igualtat d’oportunitats.
En definitiva, l’UJI reafirma el seu compromís amb la comunitat educativa, establint ponts sòlids amb l’etapa universitària i oferint les eines necessàries per a una presa de decisions informada. Som una universitat pública compromesa amb el territori i, per això, més enllà d’oferir una formació acadèmica de qualitat, volem que l’estudiantat i les seues famílies comproven de primera mà que som una universitat pròxima, acollidora i preparada per a acompanyar-los en aquesta nova etapa vital.
Vicerectora d’Estudiantat i Vida Saludable
