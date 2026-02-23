Opinión | TRIBUNA SINDICAL
El benestar en el treball es un dret laboral
Parlar de benestar laboral no és parlar de comoditats ni de privilegis, sinó de drets laborals. Des d’UGT ho afirmem amb claredat: no pot haver-hi treball digne sense condicions laborals que protegisquen la salut física, mental i emocional de les persones treballadores.
Des d’UGT Serveis Públics Comarques de Castelló denunciem que la salut laboral continua sent una assignatura pendent, especialment pel que fa als riscos psicosocials. L’estrès, l’ansietat o l’esgotament emocional no són problemes individuals ni qüestions de fragilitat personal, sinó conseqüències directes d’unes condicions de treball que cal abordar de manera estructural.
Plantilles insuficients, manca de recursos, excés de burocràcia, ritmes de treball insostenibles i una absència de reconeixement institucional estan deteriorant no sols la qualitat dels serveis públics, sinó també la salut de les persones que els fan possibles cada dia.
La vocació de servei no pot continuar sent una excusa per a normalitzar el desgast. L’estrès crònic, l’ansietat laboral, l’esgotament emocional o el burnout no són falles individuals ni manca de resiliència; són riscos laborals derivats directament de les condicions en què es treballa. La legislació és clara: el dret a la protecció de la salut en el treball inclou també la prevenció dels riscos psicosocials. Ignorar-los és incomplir la llei i vulnerar drets.
L’Administració ha d’actuar amb determinació: ampliar les plantilles, dotar els serveis públics de més recursos, garantir estabilitat laboral, facilitar la conciliació i promoure lideratges saludables. No es pot exigir compromís, vocació i responsabilitat mentre es normalitza el malestar laboral.
El benestar laboral és un dret, defensar-lo és una obligació sindical i una responsabilitat col·lectiva. Sense benestar no hi ha drets, i sense drets no hi ha treball digne ni serveis públics de qualitat. Des d’UGT Serveis Públics Comarques de Castelló continuarem alçant la veu, perquè cuidar les persones treballadores és cuidar el present i el futur dels serveis públics que tota la ciutadania mereix.
Secretària general UGT Serveis Públics Comarques de Castelló
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere un participante en plena Marxa Senderista de Cervera del Maestre
- Abusos sexuales a menores en l'Alcora: 'Nos tocaba y nos masturbaba por debajo de la ropa
- Xilxes despide a María José y a su hija Noemí en un multitudinario adiós marcado por la consternación tras el crimen machista
- Todos los conciertos de las fiestas patronales de este 2026 en Vila-real
- La farmacéutica más veterana de Benicàssim inicia su jubilación tras toda una vida cuidando a sus vecinos
- Uno de los alcaldes más famosos de España visita una de las empresas del grupo Pamesa
- Los bomberos actúan en un accidente de tráfico con dos personas atrapadas en Betxí
- Galería de imágenes: Xilxes despide a María José y Noemí