El futur serà sostenible o no serà
Esta setmana a la Vall d’Uixó hem acollit una jornada estatal de la Xarxa d’Entitats Locals per a l’Agenda 2030 de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP). Més de 70 municipis de tot el país, alcaldes, alcaldesses i regidors i regidores de totes les sensibilitats polítiques, reunits al nostre Auditori per parlar de desenvolupament sostenible, planificació estratègica i futur. Per això vull explicar què és exactament això de l’Agenda 2030. És només un document? Una moda? Una etiqueta? Un pin? L’Agenda 2030 és un compromís internacional adoptat per Nacions Unides que fixa 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Estos objectius parlen de qüestions tan bàsiques com la fi de la pobresa, la igualtat de gènere, l’educació de qualitat, el dret a la salut, l’accés a l’habitatge, el treball digne, la lluita contra el canvi climàtic o la protecció del medi ambient. És un full de ruta per a construir societats més justes, més cohesionades i més respectuoses amb el planeta. Qui pot estar en contra d’això?
Alguns s’entesten en dir que l’Agenda 2030 és parlar d’ideologia. Però no. L’Agenda 2030 és parlar de drets, de qualitat de vida i de futur. És planificar les ciutats pensant en les pròximes dècades i no només en el titular de premsa de demà o en les eleccions de l’any vinent. És canviar la manera d’entendre la rendició de comptes. Abans ens servia amb dir què hem fet. Ara cal explicar i mesurar quin impacte tenen les nostres decisions en la vida de les persones i en l’entorn.
A la Mediterrània, estes paraules no són abstractes. On nosaltres vivim, el canvi climàtic no és una teoria, és una realitat que patim cada estiu amb onades de calor més intenses, amb episodis de pluges torrencials i vents cada vegada més freqüents, amb sequeres prolongades i amb riscos ambientals que afecten la nostra agricultura, la nostra salut i la nostra economia. Per això la sostenibilitat és necessària. No podem veure-la com un luxe o una etiqueta verda, sobretot quan ja hem patit a prop les conseqüències d’esta emergència climàtica.
A la Vall d’Uixó hem entés que el creixement només té sentit si és sostenible. I d’això hem parlat en estes jornades. El que estem fent amb els fons europeus Next Generation no és improvisació. Projectes com la rehabilitació urbana de la Colònia San Antonio, les actuacions a la Fàbrica de la Llum, al Poblat de Sant Josep o el Camí de l’Aigua responen a eixe enfocament integral: habitatge, eficiència energètica, patrimoni, turisme sostenible, accessibilitat, cohesió social…
Això és Agenda 2030 aplicada al carrer. També ho és el Centre de Transformació Digital, que dona oportunitats a joves amb talent que estan iniciant un negoci i que acosta la tecnologia a la ciutadania. Ho és la recuperació del Barranc de l’Horteta, el segon pavelló poliesportiu, i el nou parc aquàtic municipal, pensat amb criteris d’eficiència i com a motor de turisme familiar i sostenible. I ho és qualsevol decisió pressupostària que pose la qualitat de vida dels vallers i valleres al centre.
La sostenibilitat, a més, té una dimensió social i econòmica. Sense desenvolupament sostenible no hi ha educació pública forta. Si no hi ha serveis socials suficients, no hi ha igualtat d’oportunitats. I no hi ha ciutat moderna si una part de la població queda enrere. Per això és tan important que la jornada de la FEMP haja reunit representants de municipis de tots els colors polítics. Perquè el futur no pot ser un camp de batalla partidista. La lluita contra el canvi climàtic, la planificació urbana responsable o la transició energètica no haurien de dividir-nos.
Quan afirmem que el futur serà sostenible o no serà, no és una frase grandiloqüent. És una constatació. O planifiquem les ciutats amb criteris de sostenibilitat, resiliència i cohesió, o pagarem un preu molt més alt en el futur. I els ajuntaments som la primera línia d’esta transformació. No podem mirar cap a un altre costat. Que la Vall haja sigut seu d’esta jornada no és casualitat. És un reconeixement al treball que estem fent. Però també és una responsabilitat. Cal continuar avançant, innovant i demostrant que es pot créixer sense hipotecar el demà.
Quan algú intenta ridiculitzar l’Agenda 2030 o convertir-la en l’enemic i la causa de tots els mals, convé recordar què hi ha darrere: habitatge digne, aire més net, barris més accessibles, ocupació de qualitat, igualtat real entre homes i dones, oportunitats per als joves i protecció per a les persones més vulnerables. Torne a preguntar-me: qui pot estar en contra d’això?
A la Vall d’Uixó, des del govern que encapçale hem triat ser part de la solució. Hem triat planificar, invertir i transformar amb una mirada llarga. Hem triat entendre que la sostenibilitat és també oportunitat econòmica. Altres prefereixen negar la realitat i alimentar pors. El futur no es construeix negant la realitat ni alimentant pors. El futur es decideix ara. I jo ho tinc clar, vull que el futur siga millor que el present. I per a aconseguir-ho, no podem tornar enrere.
