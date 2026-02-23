Quizás debería estar asustado, no sé lo que son con exactitud las marronas, pero es algo que va a venir para expulsarnos de España a más de la mitad de los españoles. A todos los que Irene Montero, que no es un dechado de sabiduría ni objetividad, llama fachas. En realidad todos los que no son de su cuerda ósea, de extrema extrema izquierda irracional. Es la teoría del reemplazo, es su deseo más ferviente expresado a grandes voces con ojos saltones, con mucha rabia y algunos escupitajos. Parece evidente que es delito de odio, pero es curioso que estos delitos solo afectan a un lado, porque más odio del que emite está sujeta es difícil de ver.

Su historial es conocido, empezó de cajera, se echó un novio, macho alfa, y ascendió a ministra con el gobierno frankenstein social-comunista que nos lleva a la ruina. En su haber la ley del sí es sí con la que recortó penas y que salieran de la cárcel un montón de violadores y la culpa no era suya, era de los jueces fachas, su palabra favorita. Parte de la barbaridad de que todos los hombres son violadores, supongo que también insulta a los de su familia.

Mientras, montaba fiestas en el ministerio, hacía viajecitos con sus amiguitas y despilfarraba millones. Por fin su política orwelliana no se pudo aguantar más y la botaron (no de votos sino de echarla), pero sigue con sus ideuquis. Quiere regularizar inmigrantes, pero no por racionalidad ni por humanidad, sino para que luego se nacionalicen y puedan votarle, sin pensar que a poco listos que sean no podrán votar a estas propuestas disparatadas, intolerantes y casi siempre ridículas.

Notario y doctor en Derecho