El negoci de la FP
Causalitat més que casualitat és que en els últims anys, especialment este curs, el professorat de Formació Professional del sistema públic valencià haja patit una retallada important en les seues condicions de treball, empitjorant la qualitat de l’educació i sobrecarregant més encara a les minvades plantilles dels centres. A més, algunes especialitats han vist retallada la seua oferta en llocs tan estratègics per a la fixació de població i de creació i manteniment de llocs de treball en les zones rurals amb elevat risc d’augment de despoblació, com ara són la de Montanejos i Morella, a les comarques de Castelló. És la mateixa estratègia que ja va dur a terme la Conselleria d’Educació fa dos cursos amb els ensenyaments de les Escoles Oficials d’Idiomes, amb una reducció dràstica o eliminació d’oferta en alguns idiomes i grups.
Segons un estudi de la Federació d’Educació de CCOO al País Valencià, només en l’últim any, la privatització de la FP ha augmentat un 10% respecte dels anys anteriors. Això situa el percentatge total de l’oferta d’estos ensenyaments postobligatoris en un 35% en mans d’empreses privades, el 9% de les quals són privades-concertades amb l’administració educativa valenciana i ens posiciona com la cinquena autonomia amb major nombre d’estudis professionals gestionats per empreses privades, només per darrere d’Euskadi, Madrid, Aragó i Catalunya (en això sí que som capdavanters, i no en salari, que ens situa a la cua).
Tampoc és casualitat que els cicles formatius que més augmenten en la seua oferta privada siguen els més demandats, en què 9 de cada 10 alumnes troben treball en menys de sis mesos després d’acabar els estudis. En concret, són els cicles de les especialitats sanitàries, d’imatge i so, de comerç i màrqueting, d’imatge personal i d’administració i gestió.
Estudiar en un centre privat al País Valencià pot costar entre 6.000 i 10.000 euros. És el nou nínxol de negoci dels fons voltors, el dels estudis postobligatoris. Quantes persones deixaran d’estudiar per no tindre una plaça pública i no poder pagar per fer-ho en un centre privat?
Des de CCOO ens oposem a esta tendència i denunciem que l’administració ha de fer una aposta ferma per l’educació pública de qualitat, ampliant l’oferta, la plantilla de professorat i les seues condicions de treball i prestigiant la formació amb una creixent demanda social, perquè són un dret fonamental. Apostem de manera decidida per garantir la igualtat d’oportunitats per a totes i tots i donem expectatives de futur a la gent més jove.
Secretària de la Federació d’Educació de CCOO en les Comarques del Nord
