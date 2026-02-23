Un pionero servicio para nuestra industria

Nuestros polígonos industriales constituyen el gran músculo de Onda. Son el espacio idóneo en el que nuestras empresas pueden generar riqueza para nuestra tierra y sus familias. El Ayuntamiento entiende que no solo hay que cuidar la ciudad, que sin duda lo hacemos y la embellecemos como nunca con el plan Onda Bonica, sino que también tenemos que cuidar a nuestras empresas y su entorno, activando políticas para serles útiles y mejorar toda la competitividad de nuestro tejido industrial, impulsando mejores infraestructuras, servicios y todo tipo de facilidades.

En este objetivo hemos dado un paso más y, tras escuchar muy atentamente a nuestros empresarios y a nuestra industria, reforzamos el servicio de limpieza y mantenimiento de nuestras 15 áreas industriales y sus más de 12 millones de metros cuadrados de suelo industrial con la creación de la nueva Brigada Industrial. Un nuevo equipo al servicio de nuestras áreas industriales, compuesto por tres operarios, dos vehículos y toda la maquinaria profesional necesaria para desbrozar, limpiar y mantenerlas en perfectas condiciones.

Sin duda, en Onda tenemos las mejores empresas del sector cerámico, logístico y de los subsectores asociados. Y quien se esfuerza siempre por mejorar se merece las mejores infraestructuras y también los mejores servicios municipales para seguir creciendo, creando empleo estable y de calidad y generando riqueza.

El Ayuntamiento tiene que ser el fiel aliado de nuestros empresarios y emprendedores, un acicate para ayudarles a progresar, y no un freno al progreso y al crecimiento con legislación y burocracia. Nuestros emprendedores no quieren trabas administrativas que solo dilatan sus proyectos en el tiempo, nos piden agilidad y respuestas coherentes a sus necesidades y, sin duda, la nueva Brigada Industrial es un claro ejemplo de esa política útil y facilitadora.

En estos años de gobierno hemos bajado el IBI un 15%, hemos creado la Oficina de Aceleración Empresarial, bonificamos el IAE y el ICIO con hasta un 95%, tenemos la capacidad inversora más grande de la provincia de la mano del Ivace y, ahora, creamos esta nueva Brigada Industrial. Esta es la política útil en la que creemos y que responde de forma ágil a las necesidades de nuestras empresas, y es la que vamos a seguir impulsando.

Alcaldesa de Onda