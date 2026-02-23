La corrupción que envuelve al Gobierno no tiene parangón. Con al menos seis casos de corrupción en investigación que afectan al entorno de Sánchez la vergüenza debe derivar en convocar elecciones.

Para el PP de Segorbe es una sorpresa coincidir con los socialistas locales, que sin reparo lucen en su despacho sito en el ayuntamiento volem votar en la cristalera, y que colocaron para Mazón. Pues sí, señores de la oposición, estamos de acuerdo y queremos votar, pero a un Gobierno central que no nos avergüence.

Con presupuestos permanentemente prorrogados, los socialistas colapsan la Audiencia Nacional por los constantes escándalos de corrupción que señalan al PSOE y bochornos incontables. Al caso Koldo se suman pagos en metálico que el PSOE hizo en favor de sus empleados y simpatizantes, algo que Fiscalía Anticorrupción consideró que podría considerarse blanqueo de capitales, desfalco y otras irregularidades.

La investigación del presunto fraude de 182 millones en el IVA de hidrocarburos se suma al presunto cobro de comisiones del amaño de adjudicaciones de 132,9 millones de euros y la investigación de compra de material sanitario en pandemia.

La desfachatez sobrepasa límites con la vinculación de Zapatero con el chavismo y su participación en el rescate de Plus Ultra.

Se les acaban las excusas para justificar un vergonzoso Gobierno que lleva la política al desastre y un presidente que miente para conservar la Moncloa.

Pues sí, más que nunca es necesario votar.

Alcaldesa de Segorbe