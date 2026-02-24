Hace unos meses hemos puesto en marcha un ciclo de conferencias de primer nivel bajo el nombre de Ágora Nules. Un lugar donde encontrarse, escuchar, dialogar, aprender, pensar. Es una forma de alzar la bandera de unos valores y de unos principios que no están de moda, y somos conscientes y lo admitimos, porque hoy lo que está de moda y da likes es el insulto, faltar al respeto a quien tienes delante, el rencor, el odio… Eso es lo que hoy está de moda, eso es lo que por desgracia da likes en nuestra sociedad, y frente a esa forma de ver la política, de ver la vida, nosotros nos rebelamos de forma absolutamente consciente y abogamos por espacios que no están de moda, que no son habituales y que por eso son extraordinarios. Ir a contracorriente es extraordinario, y Nules va a contracorriente. Tratamos de seguir yendo a contracorriente para defender los valores en los que creemos, aunque no estén de moda, algo tan básico y fundamental en democracia: escuchar.

Este es el tipo de encuentros que queremos en Ágora Nules, y les avanzo que habrá formatos diferentes, donde habrá mesas redondas de dos personas que, sobre un mismo tema, aparentemente diferentes y de procedencias ideológicas muy distintas, nos podremos dar cuenta de que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Es otro de los valores de Ágora Nules, porque como españoles parece que estamos otra vez, 90 años después, focalizados en poner el acento en lo que nos separa, en lo que no estamos de acuerdo, en lo que nos diferencia. Al respecto siempre digo lo mismo: cuando vas a almorzar, a comer o a tomar un café con cualquier persona y te pones a hablar de lo que nos preocupa, estamos de acuerdo en casi todo. Es mucho más lo que nos une, el modelo de país que queremos, lo que nos preocupa, los principales problemas que nos afectan y sus posibles soluciones… es mucho más que lo que nos une, pero por desgracia se pone el valor, el acento y el protagonismo en la diferencia porque parece que lo que interesa es dividir a la sociedad, enfrentar a la sociedad. Y frente a eso, nos rebelamos, vamos a contracorriente, y eso es Ágora Nules: poner en valor lo que nos une como sociedad. Y, sobre todo, activar las mentes para que como sociedad crítica pensemos.

Alcalde de Nules y presidente de Unión Municipalista