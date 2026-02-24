Indignadas, cansadas, hartas

Estamos indignadas, tristes, cansadas y hartas, tal como define en uno de sus libros la periodista y feminista Nuria Varela para abordar en qué estado nos encontramos las mujeres frente al feminicidio que crece en este país. La pasada semana Castelló sufrió el asesinato de dos mujeres y una niña de 12 años. En poco menos de 24 horas. Horroroso. Inadmisible. La misma semana pasada era asesinada otra mujer en Madrid y otra mujer en Navarra. La misma semana era asesinado un niño de 10 años y herida gravemente su madre y su abuela. La situación no puede ser más insoportable. La ignominia patriarcal nos sigue agrediendo, el machismo estructural nos sigue matando. En cada caso de muerte hay una pareja o expareja, un verdugo en el que habría que poner el foco directo, señalarlo y condenarlo.

El sistema no funciona, las mujeres siguen siendo asesinadas por ser mujeres, por decidir, tras largos periodos de dolor y dependencia, que su vida vale lo suficiente como para separarse del agresor, por luchar por su autonomía y sus derechos. No todas han presentado denuncia, pero en estos casos de asesinatos había órdenes de alejamiento, reincidencias, detenciones. Los verdugos deberían tener un mayor control institucional, unos protocolos infalibles, un proceso de seguimiento del comportamiento, de la conducta del criminal.

Nos sobran ya los minutos de silencio, estamos cansadas y hartas. Queremos gritar que cese la violencia machista, que el sistema reacciones, que las instituciones públicas se coordinen y apliquen en dar respuestas y pasar a la acción. Que la prevención se fije más en el agresor, que limite sus movimientos con contundencia, que se pueda detener al asesino antes de matar. Por ellas. Por todas las mujeres.

Periodista