Opinión | VENTAR I ESCAMPAR EL POLL
El rere fons del tren d'eleccions
El límit del deler de cada un dels polítics i dels partits és la cobdícia del poder i si pot ser, sense límits millor. Els interessats lluiten per la seua convinença econòmica i política. En la seua consecució, no entenen de regles ni d’instruments, l’ambició final és el poder. Està a la vista, en totes i cada una de les eleccions, els partits i candidats es dediquen a desprestigiar als adversaris, no a plantejar el seu compromís i les seues proposicions de govern. Mai posen damunt la taula els suggeriments per a millorar la vida i les necessitats de la societat.
En estos dos anys des dels púlpits del Congrés i el Senat, la línia d’oposició del PP i Vox, amb la inestimable ajuda de certa part del poder judicial, i de premsa addicta, ha estat debilitant per tal d’enfonsar-lo, la reputació social del PSOE, fins a aconseguir l’escletxa del descrèdit i la impopularitat. L’excusa de les convocatòries electorals autonòmiques, segons el PP, foren fetes per tal d’aconseguir una majoria absoluta i no dependre de Vox. La pretensió era una excusa, un engany. En este tren d’eleccions, els resultats es van reproduint d’acord amb les previsions. El que va passar a Extremadura ha tornat a passar en Aragó, es pretén que seguirà en Castella i Lleó i Andalusia i així enllaçaran amb el tren de Múrcia, Galícia i País Valencià en 2027.
Ho vaig dir i ho reitere: la pretensió és un engany, una cortina de fum que oculta la realitat de les seues intencions. La majoria absoluta del PP està eliminada de l’equació des del principi, les convocatòries són un pacte per anar debilitant al PSOE en cada una de les eleccions. D’esta manera, provocaran una mena de sagnia de vots que els faça entrar en coma, fins a les pròximes eleccions generals, on potser aplegaran destrossats. Sense oblidar la malaltia interna del PSOE, una mena de corcons que a poc a poc se l’estan menjant per dins i que creixeran amb la debilitat orgànica.
Malauradament, allò que en un moment va semblar una bona idea, que ha permés una governabilitat construïda amb moltes paraules, està demostrant la feblesa de la barreja de materials de diferent qualitat. A gos flac tot són puces, que progressivament van xuplant i deixant-lo sense forces, sense ànima.
