Ha sido una semana negra, insoportable, para Castelló. En apenas unos días, dos mujeres y una niña han sido asesinadas en Benicàssim y Xilxes. Tres vidas segadas por sus exparejas. La advertencia es clara, y es que la violencia machista no es una amenaza lejana: está aquí, es real, es letal y convive con nosotros.

No podemos permitir que se banalice, ni que se convierta en «algo que pasa». Ante esta barbarie, el silencio y la equidistancia son complicidad. Hay que frenar a los maltratadores, sí, pero también a quienes desde las instituciones del PP y Vox intentan diluir el problema, cambiarle el nombre y negar su raíz: el abuso de poder y la idea de poseer a las mujeres.

La lucha contra el terrorismo machista no admite recortes, dudas ni retrocesos. Lo ocurrido enseña la consecuencia más cruda de debilitar las políticas de igualdad. Se paga con vidas, y me preocupa, como secretaria de Igualdad del PSPV y como mujer, ver cómo los juzgados especializados cierran los domingos, escuchar desde atriles que «la violencia de género no existe» o comprobar cómo se eliminan programas de igualdad en los centros educativos.

La educación es la única vacuna a largo plazo contra el machismo, pero para la derecha hablar de igualdad es ideología, su palabra favorita. Mientras tanto, en redes se inocula el bulo de que los hombres están discriminados y el problema se agrava. No podemos dar ni un paso atrás. Las administraciones deben blindar recursos para atender y proteger a las víctimas, y asumir que la batalla cultural no se abandona nunca. Recortar en igualdad mata. Proteger la vida de las mujeres debe seguir siendo la prioridad absoluta e irrenunciable de esta sociedad.

Secretaria de Igualdad del PSPV-PSOE de Castelló