Opinión | A FONDO
Construïm província
La província de Castelló és el resultat d’una història de superació. La capacitat per a aconseguir metes vencent obstacles. La tenacitat i la perseverança que ens han permés abanderar i liderar. Ser exemple.
Eixe és el propòsit d’aquest viatge. Perquè res és impossible, només més difícil d’aconseguir. I en eixe afany de superació estem tots. Decidits a guanyar per a impedir la mínima pèrdua. Senzillament perquè ni és just ni ens ho mereixem.
En 2023 assumim la responsabilitat de governar. De gestionar per a recuperar el múscul de la nostra terra. Per a alçar el cap i recuperar l’orgull de ser d’aquesta província, de ser de Castelló.
Vam tornar a caminar alçats perquè la nostra terra mereix continuar sent exemple. El millor racó del món que abandera un lideratge que no és una etiqueta, és un compromís. L’obstinació i l’ambició que ens exigeix la nostra província i enfront del qual només cap fermesa. I aquest deure de servei públic l’exercim cada dia. Amb fets. Amb solucions. Complint amb la paraula donada.
El mateix any en què la província ens va donar la seua confiança, Pedro Sánchez ens va abandonar. Va ser l’últim any en què el Govern d’Espanya va aprovar uns Pressupostos Generals de l’Estat. Eixe deure constitucional que l’Executiu ha d’aprovar amb caràcter anual per a abanderar un país que mereix totes les oportunitats que el sanchisme hui ens nega.
Nosaltres toquem a les portes de l’Estat per a exigir justícia. I ho fem al mateix temps que complim amb les nostres obligacions i assumim altres impròpies en favor de resoldre els problemes que el PSOE crea a la nostra província.
Hui el Fons de Cooperació, dotat amb 15,2 milions d’euros, ja està injectat en les arques dels ajuntaments de la província. I el pla Impulsa inverteix amb 32,5 milions d’euros, la major xifra de la seua història, per a generar desenvolupament i oportunitats, les que lliurement decideixen des de l’autonomia local alcaldesses i alcaldes. Ací ens tindran sempre per a ajudar-los. Perquè el desafiament és no parar.
Construir una província és un repte col·lectiu. I per això necessitem a tots. Ningú sobra. Qui vulga excloure’s ho farà de manera voluntària. Situant-se a la contra i exercint d’enemic. Però no serà perquè aquesta província no li oferisca l’oportunitat de sumar esforços, perquè Castelló és terra solidària, hospitalària i oberta.
Les famílies d’aquesta província exigeixen el que és just. Bé ho saben els qui cuiden de dependents que no reben de l’Estat allò que la llei estableix. Perquè Sánchez compleix només amb els seus socis i aliats i margina a la resta. La llei estableix que el Govern d’Espanya ha de finançar el 50% de les ajudes i la Comunitat Valenciana el restant 50%. No obstant això, la realitat és que hui el Consell finança el 80% de les ajudes als dependents i Sánchez només el 20%.
Els nostres pobles necessiten un finançament local just. Demanem els 250 milions d’euros que són dels castellonencs i que el Govern d’Espanya reté. Necessiten una burocràcia àgil i no la fustigació administrativa.
Aquesta província necessita créixer. Amb inversions que generen ocupació, fomenten l’emprenedoria i fixen població. I això només s’aconsegueix amb una política que creu en el món rural com a destí i llar, no com a passatemps ocasional. Els nostres pescadors necessiten solucions enfront de les retallades dels dies de faena imposats a Europa davant un Govern d’Espanya pusil·lànime. Els nostres agricultors ajudes, salvaguardes i controls per a evitar la competència deslleial i l’entrada de plagues que amenacen els nostres camps.
Necessitem un Govern d’Espanya que crega en la ceràmica que ocupa a més de 70.000 castellonencs de manera directa i indirecta. Amb alternatives energètiques realistes i eficaces, amb acords que protegisquen la indústria enfront d’unions que amenacen al sector.
Responsabilitat
Aquesta província mereix criteri, mereix gestió i responsabilitat. Que les platges no desapareguen per una regressió institucional imposada. Que es protegisca la costa i continue sent patrimoni col·lectiu, com ho són els seus habitatges singulars. Eixes humils construccions que ens recorden que la pesca ha estat sempre lligada a les nostres vides.
És moment de continuar guanyant. Resistint l’abandó i superant el càstig. I ho aconseguirem amb la gestió que mereixen els castellonencs, que posa en valor el seu esforç que és el que garanteix l’èxit al conjunt d’aquesta terra. És eixa obstinació el que hui governa aquesta casa que és la vostra, la de tota la província. I que no es conforma amb menys, si és just optar a més.
Construïm província junts. Defensem aquesta terra junts. I resistirem junts per a que la província continue guanyant.
Presidenta de la Diputació de Castelló
