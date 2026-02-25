Gobernar no es un juego

Hay quien cree que gobernar una ciudad consiste en mover fichas sobre un tablero; que basta con lanzar los dados esperando que los problemas se resuelvan por inercia. Sin embargo, la gestión municipal exige una realidad mucho más compleja.

En un juego de mesa, si una estrategia falla, se recoge y se inicia una nueva partida. En la administración pública no existe ese privilegio. Cada decisión impacta en espacios públicos, en servicios que utilizan nuestros vecinos y en infraestructuras que vertebran la vida cultural y educativa de Burriana. Aquí los errores no se borran del mapa, se sufren en la calle.

Tras la reordenación de las delegaciones de gobierno, asumimos mayores responsabilidades en el área de Cultura y Patrimonio. Este paso respondió a una necesidad de gestión urgente: revisar el estado de nuestros activos municipales, detectar deficiencias acumuladas y actuar con la máxima diligencia. Gestionar es, ante todo, responsabilizarse de aquello que otros prefirieron ignorar.

En estos meses hemos invertido más de 40.000 euros en el mantenimiento de infraestructuras culturales que son el orgullo de nuestra ciudad. Nos hemos centrado en resolver problemas específicos que afectaban seriamente al día a día de los usuarios: desde la necesaria reparación de la cubierta acristalada del CMC La Mercé hasta el acondicionamiento técnico del Museo Arqueológico y la mejora de la seguridad en las zonas comunes.

En el Teatro Payà, la renovación del sistema de iluminación y la instalación de nuevas pantallas digitales modernizan un escenario emblemático para nuestra programación cultural, adaptándolo a las exigencias actuales. Asimismo, en el Centro de las Artes Rafel Martí de Viciana, las mejoras en aulas, la sustitución de espejos para danza y diversas reparaciones estructurales refuerzan un espacio vital para la formación artística de nuestros jóvenes.

Revisión

Gobernar implica revisar cada rincón del municipio y asegurar que todo funciona correctamente. Significa invertir el dinero público donde es necesario, aunque la intervención no sea siempre evidente a simple vista o no luzca para vídeos en redes sociales.

En los juegos gana quien tiene suerte. En la gestión pública, gana quien actúa con responsabilidad. Nuestra obligación no es competir, es cuidar y planificar. Porque Burriana no es un tablero de juego. Es nuestro hogar. Y gobernar significa asumir, con seriedad y compromiso, cada decisión que afecta a la calidad de vida de nuestros vecinos.

Alcalde de Burriana