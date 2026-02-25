A la mafia, ni agua

El PSOE es una mafia, y Vox con la mafia no va a ir a ningún sitio. Ni en Castellón ni en ningún otro lugar. ¿Por qué? Porque, como dijo Santiago Abascal, «cuanto más lejos se está de la mafia, más cerca se está de la gente honrada». Y ahí es exactamente donde está Vox: al lado de la gente corriente, de quienes trabajan, pagan impuestos y sufren cada día las consecuencias de las nefastas políticas socialistas.

Estamos ante una forma de hacer política basada en la mentira y en el poder por encima de todo. El PSOE ha pactado con separatistas y terroristas; ha soltado violadores; acumula caso tras caso de corrupción; y, además, mantiene un discurso plagado de contradicciones y mentiras.

Alumno aventajado

Y si miramos a Castellón, el PSOE local parece un alumno aventajado del aparato nacional: campañas de descrédito construidas sobre medias verdades, ataques personales y una oposición de bajo nivel, más centrada en el ruido que en resolver los problemas reales de los vecinos. Por no hablar de Compromís, palmeros por excelencia del Gobierno de Sánchez que se han convertido en el grupo político más irrelevante en el Congreso de los Diputados.

Por eso, Vox votará en contra de todas sus iniciativas en el Ayuntamiento de Castellón. No por capricho, sino por coherencia. Porque sus propuestas son dañinas para España y para Castellón. Porque no se puede construir nada sólido de la mano de quienes actúan como la Rosa Nostra. Y porque, si de verdad queremos reconstruir España y Castellón desde sus cimientos, no podemos permitirnos perder ni un solo minuto más enredados en las prácticas de la mafia socialista.

Portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castellón