Opinió

Ignasi Garcia

Ignasi Garcia

El que ens uneix

El que ens uneix als castellonencs amb la població nouvinguda que vol regularitzar la seua situació és, bàsicament, que totes i tots som persones i que el que volem és un treball digne, una vivenda digna i poder desenvolupar la nostra vida amb la gent que estimem. I és per això que, sabent la situació de centenars de persones a la nostra ciutat que necessiten aquesta regularització per a coses tan senzilles com cotitzar a la Seguretat Social per poder treballar, tindre un compte bancari o un número de mòbil, Compromís vam acompanyar Villa Colòmbia en la seua xerrada sobre la regularització.

Al respecte, hi va haver una polèmica en el govern de Begoña Carrasco. Vox afirmava que, gràcies a ells, el govern no donava suport a la xerrada sobre la regularització i que els havien expulsat de fer-la a la Cambra Agrària. Per altra banda, en comissió el PP afirmava que sí que li donaven suport a la xerrada, i així consta en acta.

Recordaran que fa uns mesos Vox va eixir dels governs autonòmics només per l’acord d’ajudar les Illes Canàries a acollir xiquets migrants sense família. Ara veurem quines són les línies roges de Vox a Castelló, que ja els dic jo que són els més de 66.000 euros que cobren. Això, el sou i l’odi als qui no pensen com ells, és el que uneix el Partit Popular i Vox. I, justament per això, poden dir una cosa i la contrària: diuen en premsa que no donen suport a la xerrada informativa i en l’acta de la comissió consta el contrari. Per a ells, la veritat i les persones no importen; només importen les seues butxaques, si estan ben plenes.

Portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Castelló

