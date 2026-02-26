Nuestros mayores: orgullo y prioridad

L’Alcora es hoy lo que es gracias al esfuerzo, el sacrificio y la tenacidad de una generación que no lo tuvo fácil. Si hoy podemos hablar de un municipio que crece, que registra sus mejores datos de empleo en casi dos décadas y que atrae a nuevos residentes, es porque antes hubo hombres y mujeres que, con su trabajo incansable en nuestras fábricas y campos, construyeron los cimientos de nuestra prosperidad actual. Por eso, cuando afirmamos que nuestros mayores son nuestro mayor orgullo, no lo decimos por cortesía institucional ni como una frase hecha; lo decimos por una profunda convicción de justicia, gratitud y respeto hacia quienes nos han traído hasta aquí.

En la gestión municipal, las cifras y los grandes proyectos de infraestructuras suelen ocupar los titulares, pero el verdadero éxito de un pueblo se mide en la calidad de vida de sus ciudadanos más veteranos. Para este equipo de gobierno, el bienestar de la tercera edad no es un área asistencial aislada, es una prioridad transversal que define nuestro modelo de convivencia y nuestra visión de futuro.

No partimos de cero. En l’Alcora ya sabemos lo que significa transformar el esfuerzo administrativo en bienestar real para las familias. Hace apenas unos años, tras mucho trabajo y dedicación, logramos poner en marcha nuestro centro de día, un servicio que hoy es todo un referente. Es gratificante ver cómo, día tras día, las personas usuarias disfrutan de una atención profesional y humana en su propio municipio, y cómo sus familiares respiran con la tranquilidad de saber que sus seres queridos están en las mejores manos. El centro de día funciona a pleno rendimiento y con un altísimo grado de satisfacción. Es uno de esos servicios que nos hacen decir que todo el trabajo previo valió la pena y nos reafirma en nuestra convicción: cuando la gestión se pone al servicio de las personas, los resultados cambian vidas. Este éxito es el que nos da la fuerza y la experiencia para afrontar el siguiente gran objetivo.

Próximo reto: la residencia

Nuestra prioridad máxima y el eje central de nuestras políticas sociales es garantizar que los alcorinos y alcorinas puedan envejecer en su entorno, cerca de sus seres queridos y con la mejor atención profesional posible. Por ello, estamos volcando todos nuestros esfuerzos técnicos y políticos en un proyecto real, planificado y viable: la residencia de la tercera edad.

Este objetivo se está abordando de manera concreta, con terreno y pasos administrativos firmes en marcha. Tras un estudio detallado, el Ayuntamiento fijó una ubicación estratégica que cumple con los requisitos de accesibilidad y cercanía al casco urbano: la antigua fábrica Sanchis.

Tras haber logrado la adquisición de los terrenos, el trabajo sigue de forma incansable en la fase técnica, finalizando la redacción del proyecto para el derribo de las antiguas instalaciones, previsto para finales de este año. Paralelamente, mantenemos reuniones con la conselleria, las asociaciones de jubilados y responsables del área social para coordinar el modelo asistencial y las vías de financiación. Somos conscientes de que el camino es largo, pero nunca antes l’Alcora había llegado tan lejos en este objetivo. Este es un proyecto del pueblo y para el pueblo.

Cuidar es también promover la autonomía. Entendemos que el envejecimiento debe ser activo, divertido y motivador. Por eso, a las necesarias actividades como la gimnasia adaptada, sumamos otras que están teniendo una acogida excelente, como las clases de sevillanas o las sesiones de risoterapia. Son momentos que no solo mejoran la salud física, sino que inyectan optimismo y fortalecen los lazos de amistad entre nuestros vecinos.

Gobernar con responsabilidad también implica tener la humildad de no conformarse y buscar siempre las mejores soluciones allí donde se estén aplicando con éxito. Por este motivo, junto con las concejalas Ana Huguet y Tica Pons, mañana me desplazaré hasta Gandía para conocer de primera mano el funcionamiento de su programa Radars.

Este proyecto de innovación social es un referente en la lucha contra la soledad no deseada y, aunque l’Alcora ya es un pueblo con un tejido social muy unido y solidario, nuestra intención es estudiar este modelo para fortalecer nuestra propia red de protección comunitaria y que el pueblo entero se implique en el cuidado de quienes nos cuidaron primero.

Mi compromiso personal como alcalde, y el de todo mi equipo, es seguir trabajando con determinación para que nuestro municipio sea un referente de bienestar social.

Cuidar de nuestros mayores no es solo un deber de gestión política; es el mayor acto de gratitud que podemos ofrecer como sociedad. Ojalá se sientan profundamente orgullosos del pueblo que ayudaron a construir.

Alcalde de l'Alcora y secretario general del PSPV-PSOE en Castellón