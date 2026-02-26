La Torre del Rey, regalo histórico

Como concejal de Patrimonio del Ayuntamiento de Oropesa del Mar, quiero compartir con nuestros vecinos y visitantes la ilusión con la que seguimos trabajando para proteger y difundir uno de los grandes símbolos de nuestro municipio: la Torre del Rey.

El patrimonio histórico no es sólo pasado, es esencia e identidad, un motivo de orgullo y también una puerta abierta al futuro de Oropesa del Mar. Personalmente siento un vínculo muy especial con nuestros espacios históricos, porque en ellos está escrita nuestra historia y las claves de lo que somos hoy. Por eso, desde la Concejalía de Patrimonio estamos intensificando el trabajo para que la Torre del Rey pueda reabrir cuanto antes.

La Torre del Rey lleva un tiempo cerrada debido a unas actuaciones de mantenimiento pendientes, a día de hoy esos trabajos todavía no han comenzado, lo que nos ha llevado a buscar soluciones realistas que permitan recuperar parte de su uso cultural sin comprometer la conservación del monumento ni la seguridad de quienes lo visitan.

Por ello, hemos iniciado actuaciones para acondicionar las zonas que actualmente sí pueden abrirse al público, especialmente la planta baja y el exterior. La idea es adecuar este espacio interior para que pueda visitarse y, además, habilitar la sala donde proyectar contenidos audiovisuales que expliquen la historia, la función defensiva y la evolución de la Torre del Rey a lo largo de los siglos.

Con esta iniciativa podremos retomar las visitas guiadas coincidiendo con la próxima Semana Santa. Queremos que los colegios vuelvan a contar con este enclave como recurso educativo cercano y atractivo, y que turistas y visitantes puedan conocer mejor una parte esencial de nuestro legado histórico.

Mantener vivo el patrimonio

Seguiremos trabajando con diálogo institucional y responsabilidad para que las obras pendientes se ejecuten cuanto antes. Mientras tanto, nuestro objetivo es claro: mantener vivo el patrimonio, hacerlo accesible y reforzar el vínculo emocional entre Oropesa del Mar y su historia, porque cuidar nuestro patrimonio es también cuidar nuestra identidad.

Concejala de Deportes y Patrimonio del Ayuntamiento de Orpesa