El Mig Any Fester, en el que ya estamos inmersos en Almassora, no es solo una antesala de nuestras fiestas patronales. Es tradición, convivencia y emoción compartida. Es ese primer latido que vuelve a reunir a peñas, asociaciones, vecinos y visitantes en torno a una identidad común. Durante estos días, Almassora calienta motores y lo hace combinando cultura, música, espectáculos y, por supuesto, bous al carrer, que forman parte esencial de nuestra historia.

La esencia de las fiestas

Generaciones enteras han crecido con el sonido de la música en las calles, con la emoción de las exhibiciones taurinas, con las tardes compartidas en la Vila o en la Picaora. Hemos sabido mantener viva la esencia de nuestras fiestas año tras año porque hemos contado siempre con el compromiso de la Junta Local de Fiestas, las peñas, las asociaciones, los colectivos, los colaboradores y tantos vecinos que, con responsabilidad y respeto, hacen posible cada acto.

Este Mig Any Fester vuelve a ofrecernos una programación pensada para todos los públicos. Desde las exhibiciones taurinas hasta conciertos, actividades familiares y espectáculos que llenarán de ambiente nuestras calles. Esa combinación entre tradición y ocio demuestra que nuestras fiestas evolucionan, se adaptan y siguen siendo un espacio de encuentro intergeneracional.

Respeto

Quiero subrayar algo fundamental: la tradición solo tiene sentido si camina de la mano del respeto. Respeto a las normas, a la seguridad y a la convivencia. Ese es el compromiso firme de este Ayuntamiento y la garantía de que nuestros festejos continúen siendo motivo de orgullo.

El Mig Any Fester es también un impulso para nuestra economía local, para la hostelería y el comercio. Pero, sobre todo, es una oportunidad para reforzar el sentimiento de pertenencia, para recordar que Almassora mira al futuro sin renunciar a sus raíces.

Patronas

Como alcaldesa, me siento profundamente orgullosa de ver cómo nuestro municipio se implica y participa. Que este Mig Any Fester sea el preludio de unas grandes fiestas y, sobre todo, una celebración de todo aquello que somos como pueblo, siempre bajo el abrigo de nuestras patronas, Santa Quitèria y la Mare de Déu del Roser.