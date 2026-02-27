Opinión | BABOR Y ESTRIBOR
Y el rey nos salvó
Ciertamente hay momentos en los que queda demostrado cuán verdad resulta la frase atribuida a Oscar Wilde: «La realidad supera a la ficción». Al día siguiente del 45 aniversario del 23F, miércoles por la mañana, el Gobierno de Sánchez desclasifica los papeles de la intentona golpista y esa misma tarde salta la noticia de la muerte de Tejero. Toda una jornada cargada de intensidad periodística, a la búsqueda desesperada de algún documento que pudiera dar un giro copernicano a las tesis hasta ahora sostenidas sobre el papel de los principales protagonistas de aquellas horas decisivas para el futuro de España. Más de uno y de una se ha quedado con las ganas de encontrar munición para disparar a la línea de flotación de la Transición y sus principales pilotos. Expresivo y claro, el histórico socialista Rodríguez Ibarra aseguraba ante las cámaras: «El rey me salvó la vida el 23F». Quien fue presidente de Extremadura durante 24 años señaló lo que considera una campaña para intentar menoscabar las figuras de Juan Carlos I, Adolfo Suárez y Felipe González. Los documentos liberados de secreto vienen a legitimar el papel de dichos protagonistas. Al hilo, Felipe refuerza las declaraciones de Ibarra: «La actuación de Juan Carlos I fue no solo ejemplar, sino decisiva». Ahí está el télex enviado por el monarca, tras su mensaje televisado, al teniente general Milans del Bosch ordenándole la retirada de las tropas y advirtiendo: «Cualquier golpe de Estado no podrá escudarse con el rey, es contra el rey». Ya han pasado 45 años en libertad.
Periodista y escritor
Suscríbete para seguir leyendo
- La AP7 reabre tras el accidente múltiple con 10 heridos provocado por la niebla
- Los jubilados de un pueblo de Castellón ya sacan beneficio del macropoyecto eólico del Clúster del Maestrazgo
- Una empresa invertirá 14 millones para construir un almacén de 36 metros de altura en Onda
- Pedro Sánchez se suma a las fiestas de la Magdalena: "Es una celebración arraigada a la historia e identidad de Castellón"
- Nuevo movimiento en la cerámica de Castellón: Equipe pasa a manos del grupo austriaco Wienerberger
- Nuevo caso de violencia machista en Castellón: los bomberos tuvieron que echar la puerta abajo
- Castellón mira al cielo con la Magdalena a la vuelta de la esquina: La Aemet marca cuándo empiezan las lluvias
- Mapa | ¿Dónde viven los abonados del CD Castellón?