Y el rey nos salvó

Ciertamente hay momentos en los que queda demostrado cuán verdad resulta la frase atribuida a Oscar Wilde: «La realidad supera a la ficción». Al día siguiente del 45 aniversario del 23F, miércoles por la mañana, el Gobierno de Sánchez desclasifica los papeles de la intentona golpista y esa misma tarde salta la noticia de la muerte de Tejero. Toda una jornada cargada de intensidad periodística, a la búsqueda desesperada de algún documento que pudiera dar un giro copernicano a las tesis hasta ahora sostenidas sobre el papel de los principales protagonistas de aquellas horas decisivas para el futuro de España. Más de uno y de una se ha quedado con las ganas de encontrar munición para disparar a la línea de flotación de la Transición y sus principales pilotos. Expresivo y claro, el histórico socialista Rodríguez Ibarra aseguraba ante las cámaras: «El rey me salvó la vida el 23F». Quien fue presidente de Extremadura durante 24 años señaló lo que considera una campaña para intentar menoscabar las figuras de Juan Carlos I, Adolfo Suárez y Felipe González. Los documentos liberados de secreto vienen a legitimar el papel de dichos protagonistas. Al hilo, Felipe refuerza las declaraciones de Ibarra: «La actuación de Juan Carlos I fue no solo ejemplar, sino decisiva». Ahí está el télex enviado por el monarca, tras su mensaje televisado, al teniente general Milans del Bosch ordenándole la retirada de las tropas y advirtiendo: «Cualquier golpe de Estado no podrá escudarse con el rey, es contra el rey». Ya han pasado 45 años en libertad.

Periodista y escritor