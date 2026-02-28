En alto riesgo de deslocalización

En este tramo final de una semana cerámica que ha intentado ocupar el hueco dejado por la feria Cevisama, hemos conocido los balances, resultados, informes, análisis de los diferentes sectores que se agrupan en torno al azulejo, base de la economía y el entorno social de Castellón. El más reciente, la visión procedente del sector de los colorificios, esmaltes, fritas y colores cerámicos que, nunca hay que olvidar, es puntero en el mundo y cada día compite con los gigantes asiáticos, en toda su dimensión.

Este segmento de los esmaltes, pese a la que cae en el contexto internacional, ha logrado en el último año sostener una estabilidad que, a primera vista, podría interpretarse como una señal de fortaleza en un entorno económico incierto. Sin embargo, tras esa aparente calma laten tensiones estructurales que obligan a una reflexión profunda sobre el futuro de un sector estratégico para nuestra provincia y para el conjunto del clúster azulejero español.

Hemos conocido que las empresas integradas en Anffecc cerraron el ejercicio con una facturación conjunta de 1.363 millones de euros, lo que representa un crecimiento moderado del 1,55%. El mercado nacional aportó 472 millones, con un ligero retroceso, mientras que las exportaciones alcanzaron los 891 millones, impulsadas en buena medida por la recuperación de Argelia tras el levantamiento del bloqueo comercial. El mercado argelino vuelve así a situarse como el segundo destino exterior, solo por detrás de Italia, lo que ha permitido recuperar prácticamente la totalidad del volumen previo a las restricciones.

No obstante, más allá de los datos coyunturales, el debate de fondo gira en torno a la competitividad. Las tensiones geopolíticas han encarecido materias primas estratégicas, con incrementos tan acusados como el 68% en el cobalto, componente esencial para determinados procesos productivos. A esta presión se suman las exigencias regulatorias derivadas de la política climática europea, en particular la reducción de las asignaciones gratuitas dentro del mercado de emisiones de CO2, que puede traducirse en un sobrecoste acumulado de hasta 55 millones de euros en los próximos cinco años.

La cuestión ya no es únicamente contable. Cuando la estructura de costes se tensiona en exceso, la consecuencia lógica es la pérdida de atractivo para mantener la producción en territorio europeo. El riesgo de deslocalización deja de ser una hipótesis remota para convertirse en una variable estratégica real. Ya se viene advirtiendo desde el propio sector desde hace años. En regiones próximas como el Magreb o el norte de África se produce bajo estándares técnicos similares, pero con menores cargas regulatorias y energéticas. En un mercado globalizado, las diferencias de coste acaban influyendo de manera decisiva en la localización de las inversiones.

Conviene recordar que, desde los años noventa, las emisiones han caído a la mitad gracias a la evolución tecnológica que solo ha sido posible con enormes y millonarias inversiones en i+D+i.

El liderazgo industrial no es una condición permanente; requiere coherencia normativa, estabilidad regulatoria y un entorno que permita rentabilizar las inversiones. Si se debilitan esos pilares, el riesgo no es solo perder cuota de mercado, sino erosionar progresivamente un ecosistema productivo que durante décadas ha generado riqueza, empleo cualificado y proyección exterior de la provincia de Castellón.