Aunque las fiestas locales ya están al caer y quizá no sea el mejor momento para hablar de cosas tristes, me apetece hacer esta columna ya, antes de que la vorágine de la actualidad, que parece ser la mítica máquina del movimiento perpetuo, se trague lo que ocurrió hace unas semanas en Minneapolis, Estados Unidos. En verdad, mi temor es más profundo: que vengan noticias aún peores… En lugar de opinión, lo que voy a hacer es hablar de nombres propios. Solo de nombres. Creo que con eso basta y sobra.

ICE: Estas siglas, que significan Immigration and Customs Enforcement (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), son las mismas que la palabra inglesa hielo. Si vamos al Diccionario de la Real Academia, en su tercera acepción encontramos una que encaja perfectamente con el grupo de salvajes que la conforman: «Frialdad de afecto». Mucho se habla de la policía estadounidense, y casi siempre para mostrarnos sus vergüenzas, aunque quizá ellos no tengan toda la culpa y haya que buscarla en el modelo de sociedad que se ha instaurado allí, con millones de ciudadanos portando armas de manera legal.

Conejo: Apellido del niño de cinco años cuya imagen, separado a la fuerza de sus padres por el ICE, dio la vuelta al mundo y nos retorció el estómago a cuantos poseemos un mínimo de sensibilidad. El conejo es un animal que asociamos al candor (mucha gente, sobre todo con niños pequeños, los tiene de mascotas). El pobre Liam Conejo Ramos parecía un animalillo atenazado por las fieras del sistema antiinmigración.

Good y Pretti: Casi significan en castellano bueno y bonito (este último con y: pretty). Son, casualmente, los apellidos de las dos víctimas mortales a manos del ICE. Asesinaron lo bueno y lo bonito de su país. A Renee Nicole Good, madre de tres hijos, le descerrajaron hasta diez tiros porque huía de los agentes, desarmada y después de identificarse. Alex Pretti era un enfermero al que redujeron primero y luego mataron a sangre fría con diez disparos. Ambos tenían rasgos de lo que se conoce como WASP (White Anglo-Saxon Protestant, blanco, anglosajón y protestante) y no se les confundió con inmigrantes, sino que se les trató como americanos de segunda por enfrentarse pacíficamente a una serie de acciones policiales que ellos creían injustas.

Bovino: El apellido del líder del ICE hace referencia metafórica a su carácter. Decimos que alguien es «bovino» cuando no se entera, cuando mira la vida pasar como las vacas pastan en el campo… No, este personaje, que juega a imitador en su vestimenta (y también en sus acciones) de los nazis, no tiene nada de semejante a las vacas, sino más bien lo contrario. Quizá su referencia debía haberla enfocado a que su apellido es italiano, de emigrante. Tarde.

Poco después se jugó la Super Bowl, el mayor acontecimiento deportivo del año en Estados Unidos. Un cantante de nombre curioso, Bad Bunny (Conejo Malo), soltó una frase impactante en el descanso de dicho partido, durante los minutos de mayor audiencia televisiva: «Lo único más poderoso que el odio es el amor».

Me quedo con eso.

Editor de La Pajarita Roja