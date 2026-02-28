Un nuevo estreno

El rodaje de That March en Peñíscola ha supuesto mucho más que la llegada de un equipo cinematográfico a nuestras calles.a sido una oportunidad extraordinaria para mostrar al mundo la belleza, la historia y la luz de nuestra ciudad, un escenario natural que vuelve a conquistar la industria audiovisual internacional. Tras meses de trabajo, la próxima semana tendré el honor de asistir en Bucarest al estreno de esta producción, basada en una novela de gran éxito en Rumanía, y que, estoy convencido, despertará el interés de miles de espectadores por conocer el lugar donde se rodó.

Peñíscola no es nueva ante las cámaras. Nuestro castillo, el Castillo de Peñíscola, nuestras murallas y el casco antiguo han sido protagonistas en producciones nacionales e internacionales. Basta recordar el impacto que supuso el rodaje de Juego de Tronos, que proyectó nuestra imagen a millones de hogares en todo el mundo. Cada rodaje deja huella: actividad económica directa durante la producción, empleo para profesionales locales y una promoción impagable que se prolonga en el tiempo.

That March se suma a esa trayectoria de colaboración fructífera entre el sector audiovisual y nuestro municipio. Durante semanas, vecinos y visitantes pudieron compartir espacios con actores y técnicos, comprobar la profesionalidad del equipo y sentir el orgullo de ver cómo nuestros paisajes se transformaban en escenarios cinematográficos. Esa convivencia ha reforzado, además, nuestra vocación de ciudad abierta, acogedora y preparada para acoger grandes proyectos.

El estreno en Bucarest es un paso más. Rumanía es un mercado emergente para el turismo en España, y el hecho de que una historia tan conocida para el público rumano tenga como telón de fondo Peñíscola multiplica nuestro potencial de atracción. El cine y las series no solo cuentan historias: inspiran viajes. Cada espectador que se emocione con esta película estará, sin saberlo, recorriendo nuestras calles, asomándose al Mediterráneo desde nuestras murallas y descubriendo un destino que combina patrimonio, gastronomía y hospitalidad. Como alcalde, defiendo firmemente que la industria audiovisual es una aliada estratégica en nuestra promoción turística. No se trata únicamente de ceder localizaciones; hablamos de generar sinergias, de planificar conjuntamente y de consolidar una marca de ciudad asociada a la cultura y a la creatividad.

Seguiremos trabajando para facilitar nuevos rodajes, convencidos de que cada proyecto es una ventana abierta al mundo y una inversión en el futuro de Peñíscola.

Alcalde de Peñíscola