Aunque a los más jóvenes no les guste, y se decanten masivamente por la red social Instagram, Facebook sigue siendo la gran red en la que debatir, informar, departir o simplemente informar sobre mil y un asuntos. Está bajando en usuarios, sí, pero sigue en lo más alto. Quizá alguno de ustedes, queridos lectores, prefiera la red X, ya saben, la que muchos seguimos llamando Twitter. Aunque he de decirles que, en cifras absolutas, la red de Elon Musk sigue lejísimos de la de Mark Zuckerberg.

A mí, últimamente, me ha dado por preguntar. Expongo un tema que me interesa, esté de moda o no, como por ejemplo algún que otro asunto televisivo, empresarial, geopolítico o literario y pregunto a mis seguidores por su punto de vista. Y he de decirles que la respuesta es extraordinaria. A la gente, a la buena gente, le gusta dar su opinión. Hablar, comentar y expresar su punto de vista, sin acritud. Personalmente no fomento los eternos debates que acontecen en otras páginas. Ni promuevo el mal rollo. Pregunto, leo y agradezco la opinión que cada cual muestra sobre un tema u otro.

Ojalá, quienes nos desgobiernan, aunque solo fuera en las redes sociales, escucharan sin interrumpir. Respondieran, sin avasallar. Propusieran ideas, sin cerrarse en banda ante las posibles respuestas.

Es muy difícil entablar una conversación con un líder político actual sin que se sienta agraviado, atacado o incluso ofendido. Su comunicación en unidireccional. Quieren lanzarnos sus mensajes a la cara y que, en silencio, comulguemos con ruedas de molino. Cuánto deben aprender sobre la buena gente y sus buenas costumbres. Los ejemplos de ministros que solo entran en las redes sociales a esputar bilis son sobrados, y dan pena.

* Pablo Sebastiá es escritor