Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Más pisosLetizia en CastellónNueva mezquitaTiempo en MagdalenaReparto llibretsProblema alquilerPrograma oficial Magdalena 2026Agenda fin de semanaColas en Action
instagramlinkedin

Opinión

Pablo Sebastiá

Pablo Sebastiá

Facebook

Aunque a los más jóvenes no les guste, y se decanten masivamente por la red social Instagram, Facebook sigue siendo la gran red en la que debatir, informar, departir o simplemente informar sobre mil y un asuntos. Está bajando en usuarios, sí, pero sigue en lo más alto. Quizá alguno de ustedes, queridos lectores, prefiera la red X, ya saben, la que muchos seguimos llamando Twitter. Aunque he de decirles que, en cifras absolutas, la red de Elon Musk sigue lejísimos de la de Mark Zuckerberg.

A mí, últimamente, me ha dado por preguntar. Expongo un tema que me interesa, esté de moda o no, como por ejemplo algún que otro asunto televisivo, empresarial, geopolítico o literario y pregunto a mis seguidores por su punto de vista. Y he de decirles que la respuesta es extraordinaria. A la gente, a la buena gente, le gusta dar su opinión. Hablar, comentar y expresar su punto de vista, sin acritud. Personalmente no fomento los eternos debates que acontecen en otras páginas. Ni promuevo el mal rollo. Pregunto, leo y agradezco la opinión que cada cual muestra sobre un tema u otro.

Ojalá, quienes nos desgobiernan, aunque solo fuera en las redes sociales, escucharan sin interrumpir. Respondieran, sin avasallar. Propusieran ideas, sin cerrarse en banda ante las posibles respuestas.

Es muy difícil entablar una conversación con un líder político actual sin que se sienta agraviado, atacado o incluso ofendido. Su comunicación en unidireccional. Quieren lanzarnos sus mensajes a la cara y que, en silencio, comulguemos con ruedas de molino. Cuánto deben aprender sobre la buena gente y sus buenas costumbres. Los ejemplos de ministros que solo entran en las redes sociales a esputar bilis son sobrados, y dan pena.

* Pablo Sebastiá es escritor

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Marga, 65 años, con una pensión de 830 euros, sin ayudas al alquiler ni escudo social: 'Mi casero tiene 10 pisos y me ha dicho que en dos años pagaré el doble
  2. La Policía Nacional detiene a una veintena de personas en Vila-real por trata de seres humanos
  3. Castellón amanece cubierta por una densa niebla: este es el motivo
  4. El motivo por el que la Reina Letizia estará en Castelló el próximo martes
  5. Aemet anuncia el regreso de las lluvias: Confirman un inicio de Magdalena pasado por agua en Castellón
  6. La Rompida de la Hora 2026 rendirá homenaje póstumo a un referente del tambor y el bombo en l’Alcora
  7. Las aventuras empresariales del antiguo dueño de Baldocer: los resultados de su centro comercial en Barcelona
  8. Dos municipios de Castellón, en el 'top' de las ciudades con más demanda de pisos

“Ocurre, pero muy pocas veces, que una familia tenga en casa un cuadro de gran valor sin ser consciente de ello”

“Ocurre, pero muy pocas veces, que una familia tenga en casa un cuadro de gran valor sin ser consciente de ello”

40 años del Pub Terra, la gran 'cueva' musical y cultural de Castelló

40 años del Pub Terra, la gran 'cueva' musical y cultural de Castelló

Culla repite como frente de la Segunda Guerra Mundial: batalla en la plaza y asaltos a casas

Culla repite como frente de la Segunda Guerra Mundial: batalla en la plaza y asaltos a casas

Erosión del orden internacional

El desafío del transporte de mercancías: Castellón necesita 3.500 camioneros en 15 años

El desafío del transporte de mercancías: Castellón necesita 3.500 camioneros en 15 años

La cerámica hace balance: el 2025 fue bueno y se espera que Bruselas no lo estropee este año

La cerámica hace balance: el 2025 fue bueno y se espera que Bruselas no lo estropee este año

Quique Jiménez Silva, escritor: "Hay más abuelos que padres en la puerta de los colegios por las lagunas en conciliación laboral"

Quique Jiménez Silva, escritor: "Hay más abuelos que padres en la puerta de los colegios por las lagunas en conciliación laboral"

El uno a uno del Castellón-Racing | Vota al mejor

El uno a uno del Castellón-Racing | Vota al mejor
Tracking Pixel Contents