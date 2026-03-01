Opinión | La ventana de la UJI
Transformar l’UJI
La Universitat Jaume I tanca un cicle institucional que va començar en 2018. Vuit anys en els quals hem superat desafiaments excepcionals com la pandèmia i la tragèdia de la dana, però, sobretot, una etapa en la qual hem demostrat que és possible transformar l’UJI. Que és possible, i que val la pena. Perquè impulsar la universitat pública de Castelló ha sigut, és i serà sinònim de progrés i de benestar social.
El canvi s’ha materialitzat en una renovació profunda de l’oferta acadèmica, on destaca la incorporació de sis nous graus (Ciències de l’Activitat Física i l’Esport; Intel·ligència Robòtica, Bioquímica i Biologia Molecular, Màrqueting, International Business Economics i doble grau en Mestra o Mestre en Educació Infantil i Primària); l’actualització de tots els plans d’estudis oficials de grau i màster; la posada en marxa de les microcredencials per al reciclatge professional; la formació dual, que combina aprenentatge universitari amb experiència en empresa, i el desenvolupament d’un model propi d’aprenentatge-servei que enforteix la intencionalitat cívica de la formació.
En l’àmbit científic, durant aquest període, l’UJI ha obtingut el segell europeu de qualitat en la recerca HRS4R, atorgat per la Comissió Europea. Una estratègia que ens ha guiat en l’enfortiment de les estructures de recerca, tant de suport a la gestió de projectes com de creació de nous instituts, concretament en Turisme i Educació; en l’augment de contractes predoctorals i postdoctorals i en la participació decidida en programes competitius d’incorporació de personal altament qualificat. L’impuls al doctorat industrial, que permet desenvolupar projectes estratègics en una empresa o administració durant la tesi, ha estat una altra fita. Els resultats històrics en la captació de fons per a investigació i innovació, amb 48,9 milions d’euros en projectes actius en 2025, evidencien com l’acció institucional ajuda a enfortir les capacitats investigadores del nostre personal i dels nostres grups.
En paral·lel, hem incentivat la creativitat i l’emprenedoria entre l’estudiantat i la creació d’empreses basades en el coneixement, convençuts que és un valor diferencial per al progrés i la competitivitat.
Un altre canvi substancial ha estat la internacionalització. En 2022, ens vam incorporar a l’aliança European Digital UniverCity (EDUC), amb altres set universitats de sis països. A més, ens hem projectat més que mai a Amèrica Llatina, i que ens permetrà, ara a l’abril, crear la primera càtedra institucional UNAM-UJI José Medina Echavarría, gràcies a l’acord amb la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic. Tot això sense perdre les arrels amb l’extensió universitària, que continua sent una senya d’identitat, però amb una mirada renovada: la de la cocreació amb el territori.
Així mateix, ha estat un període de molts plans per a articular l’acció institucional, com els d’Ocupació i Emprenedoria, Salut Integral, Responsabilitat Social orientada als Objectius de Desenvolupament Sostenible i Inclusió i No-discriminació, entre altres. Una etapa en la qual ens vam convertir en la primera universitat pública amb un Punt Violeta Rainbow i en estar reconeguda com a Entitat Valenciana Socialment Responsable. Vuit anys en els quals hem aprovat nous Estatuts i hem aconseguit un instrument de finançament que dona estabilitat i que cal seguir desenvolupant.
La metamorfosi que ha experimentat el campus mostra, d’una manera visual, com i per què hem canviat. Hem finalitzat la Facultat de Ciències de la Salut, hem construït noves infraestructures com el Centre d’Investigació en Robòtica i Tecnologies Submarines, un nou edifici d’investigació d’alta capacitat tecnològica, i el Centre d’Innovació Educativa i Tecnologies Digitals. Igualment, ens hem dotat d’una Casa de l’Estudiantat; hem millorat equipaments amb finalitats docents com el cobriment de les pistes esportives, l’habilitació de noves aules i sales d’estudi, i hem reorganitzat espais, com la centralització de serveis a l’Àgora, l’adequació de la Facultat de Ciències Humanes i Socials i de l’Edifici d’Esports i Serveis Centrals, així com el redisseny d’espais a la biblioteca. A més, destaca l’aposta per la sostenibilitat, que s’ha traduït en la instal·lació de parcs solars a les cobertes dels edificis aptes, i la creació del Jardí del Temps.
Com veieu, una transformació en la forma i en el fons que ha estat planificada per a potenciar col·lectivament les nostres capacitats docents, d’investigació i innovació que la societat ens demana.
* Eva Alcón és la rectora de l’UJI i presidenta de Crue Universidades Españolas
Suscríbete para seguir leyendo
- Marga, 65 años, con una pensión de 830 euros, sin ayudas al alquiler ni escudo social: 'Mi casero tiene 10 pisos y me ha dicho que en dos años pagaré el doble
- La Policía Nacional detiene a una veintena de personas en Vila-real por trata de seres humanos
- Castellón amanece cubierta por una densa niebla: este es el motivo
- El motivo por el que la Reina Letizia estará en Castelló el próximo martes
- Aemet anuncia el regreso de las lluvias: Confirman un inicio de Magdalena pasado por agua en Castellón
- La Rompida de la Hora 2026 rendirá homenaje póstumo a un referente del tambor y el bombo en l’Alcora
- Las aventuras empresariales del antiguo dueño de Baldocer: los resultados de su centro comercial en Barcelona
- Dos municipios de Castellón, en el 'top' de las ciudades con más demanda de pisos