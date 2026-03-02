Por mis orígenes familiares he visto muchas ovejas y borregos; en el pueblo había muchos animalitos. Los cuidaba un pastor o borreguero que es el mozo que cuida a los borregos y al que siguen. No son feos pero sí tontos. Su principal característica es seguir al líder: donde va, todas detrás, y si se tira por un barranco, todas detrás. Tienen poca inteligencia y no razonan por sí mismos, se dejan llevar. Es una magnífica metáfora de un determinado tipo humano. Suelen ser influenciados por otros para que adopten ciertos comportamientos sobre una base emocional, sin ningún tipo de raciocinio. Personas con poco o ningún criterio ni voluntad, siguen las ideas, órdenes o iniciativas de otros, sin cuestionarlas; quizás, por su deseo de encajar en un grupo. Sigue las modas, sin reflexionar, es dócil y sin pensamiento crítico, estúpido y pusilánime. Su mentalidad de rebaño hace que siga a la masa, intentando alinearse con el líder, aunque sea un mentiroso patente, se contradiga o sus acciones sean muy perjudiciales para el borrego. Da igual. Si el líder lo dice, vale, no ve más allá de sus narices. Rebelión en la granja, donde Orwell refleja lo que es una sociedad socialista, contiene la mejor imagen de lo que es un borrego que sigue ciegamente al liderazgo y recita mantras. Desgraciadamente España es un ejemplo claro de un borreguero al que siguen como líder supremo, todopoderoso, demasiados borregos. Podría ser por interés o paguitas, pero es más por ignorancia y, sobre todo, por falta de un pensamiento libre. No piensan, vagos mentales que se tragan cualquier dogma, sin cuestionar nada. Pues eso, son borregos.

* Joaquín Serrano es notario y doctor en Derecho.