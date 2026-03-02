El decretazo valenciano

Se ha hablado mucho sobre este tema, pero que corra la tinta y que manche indeleble a los políticos que se atrevan a firmar un decreto que excluye de estudio a los autores catalanes y baleares en las aulas de bachillerato.

Hay que ser muy corto para pretender el recorte literario en las aulas de autores de la talla universal como Ramon Llull, Josep Pla, Mercè Rodoreda, Salvador Espriu, Josep Carner, Quim Monzó, Carme Riera o Sergi Pàmies por el hecho de no haber nacido dentro de las fronteras de la Comunidad Valenciana. Y no contentos con esto, pretenden limitar el estudio de la dialectología sin tener en cuenta la variedad que caracteriza el norte de la provincia de Castellón. Una falta de respeto hacia sus hablantes.

Es lo más parecido a una inquisición lingüística y da miedo pensar cómo han de entender los alumnos una parte de la literatura sin la otra que han cercenado. Es imposible.

En lugar de enseñar más, se exige al profesor que sus alumnos aprendan menos. Se está produciendo una censura literaria por motivos ideológicos que de alguna manera ya hemos vivido y no queremos recuperar,

Me pregunto si en la asignatura de castellano estarán pensando en eliminar del temario a García Márquez, a Jorge Luis Borges, a Julio Cortázar, a Vargas Llosa, a Neruda, a Isabel Allende, a Juan Rulfo. a Octavio Paz, a Alejo Carpentier o a Roberto Bolaño, autores iberoamericanos imprescindibles que han enriquecido la literatura castellana.

Puede que este asunto no toque de cerca el alma de los ciudadanos, más pendientes de llegar a fin de mes; pero, debemos apoyar a los docentes que preocupados se manifiestan en la calle, por este y otros temas, y que se plantean una huelga indefinida que en última instancia perjudicará a los alumnos, pues clase perdida conocimiento que no se aprende. No obstante, es preciso parar los pies a estos políticos iluminados que pretenden reforzar nuestra denominación de origen con autores valencianos recortando de aquí y de allá.

Ya no sé si cualquiera vale para conseller de cultura o si es un ardid más para tenernos entretenidos con un nuevo problema. Son ganas de generar un conflicto donde nunca lo hubo. Son ganas de mirarse el ombligo y de no querer ver los problemas reales de la ciudadanía. Es el reflejo narcisista y egocéntrico de unos políticos que no representan el sentir general de los vecinos porque no nos escuchan, porque viven en una burbuja atendiendo a los intereses de sus respectivos partidos.

* Concha Guillamón es Presidenta A.V. La Choquera y vocal de COASVECA.