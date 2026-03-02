Opinión | A fondo
Mai s'havia practicat tant d’esport!
Mai s’havia practicat tant d’esport a la Vall d’Uixó! Us sembla exagerat? No ho és. Això és el que vam celebrar fa uns dies en la Gala de l’Esport. Quan parlem d’esport, no parlem només de competició ni de medalles. Parlem de salut, d’educació en valors, de convivència, de cohesió social i d’oportunitats. Parlem de xiquets i xiquetes que aprenen disciplina i treball en equip. De famílies que comparteixen temps. De persones majors que milloren la seua qualitat de vida. De dones que ocupen espais que abans els estaven vetats. Parlem d’una ciutat viva i que es mou!
Les xifres ho expliquen clarament. En 2014 l’Ajuntament destinava 33.700 euros a convenis i subvencions esportives per a quatre entitats. En 2025 vam destinar 145.000 euros a 22 entitats. Això suposa un increment d’111.300 euros, un 330% més. Quasi hem multiplicat per cinc els diners i per sis els clubs beneficiats. Les dades no menteixen.
Però invertir en esport no és només signar convenis o donar subvencions. És creure-hi. És apostar-hi de veritat. Això significa més clubs, més activitats esportives, més esport base, més participació femenina i més presència de la gent gran. A la Vall, en estos 11 anys hem democratitzat l’esport i hem augmentat la gent que el practica. Hui superem els 3.000 usuaris i usuàries anuals en instal·lacions i activitats esportives municipals.
En infraestructures també hem passat de qüestions eternament pendents a realitats històriques. El segon pavelló poliesportiu municipal, amb una inversió de quatre milions d’euros, serà una realitat després de 30 anys de promeses incomplides. Les obres estan en marxa i l’any vinent podrem estrenar-lo. A més, en estos moments també està executant-se el canvi de la gespa dels camps de futbol de la Moleta, amb un pressupost de 460.000 euros.
I si ampliem la mirada, des de 2015 hem invertit més de sis milions d’euros en infraestructures esportives: la pista d’atletisme, la pista de ciclisme, el pump track i gimcana, el canvi de gespa de l’estadi José Mangriñán, la reforma integral del poliesportiu en diverses fases, la recuperació del complex de pàdel, millores en la piscina municipal coberta… Ja no ho recordem, però quan vam entrar a governar la graderia del poliesportiu no tenia ni seients! Hui la realitat és una altra. Perquè encara tenim més: el nou parc aquàtic de Sant Josep no serà només un espai lúdic, sinó també un lloc on fer activitats esportives com aquagym i altres activitats esportives en l’aigua.
Però l’esport no és només formigó. Els Patis Oberts de les escoles també són esport. Tindre 10 monitors i monitores municipals que desenvolupen l’esport escolar i activitats com el running o la gimnàstica no és la tònica habitual en municipis de la nostra grandària. És una aposta clara que estem fent a la Vall per l’esport i la salut. El programa Mou-te, en col·laboració amb el centre de salut, canvia la vida de persones que substitueixen “la pastilleta” per exercici adaptat a les seues necessitats. Ho diuen moltíssimes valleres i vallers que han recuperat salut i autoestima gràcies a l’activitat física. També el programa per a persones malaltes de càncer, que utilitzen l’exercici com a part de la seua recuperació. O el circuit 5K, que converteix les festes de la Vall en esport i solidaritat.
A la Gala de l’Esport reconeixem trajectòries que ens omplin d’orgull com a poble. Enguany el guardó més destacat ha sigut per a Isabel Ferreres Navarro, referent del ciclisme valencià i nacional, subcampiona d’Espanya en madison en categoria elit i medalla de plata en persecució individual en el nacional de pista, entre altres èxits. També per a Álvaro Martínez Navarro, jugador del Moreirense de la primera divisió portuguesa, que l’any passat va aconseguir l’ascens a la segona divisió espanyola amb la Cultural Leonesa. Enhorabona!
Són exemples d’esforç, constància i talent. Com totes les persones i entitats que van ser premiades a la gala, molt merescudament. Però darrere d’ells hi ha clubs, famílies, entrenadors, amistats i una ciutat que acompanya. Invertir en esport no és per a mi ni per al govern. És per a cada valler i vallera. Per als clubs. Per a les famílies. Per als xiquets i xiquetes, que són el present i el futur de la Vall. Per als qui entrenen cada setmana sense focus ni aplaudiments. Per als qui guanyen… i també per als qui aprenen quan no ho fan. Perquè l’esport també és aprenentage continu.
L’esport és de totes i tots. I com a alcaldessa, treballe cada dia perquè la Vall estiga a l’altura del seu talent esportiu. I a l’altura d’altres municipis que ja fa anys van fer esta aposta per l’esport. Perquè una ciutat que aposta per l’esport és una ciutat més sana, més cohesionada i amb més futur. Esta és la meua decisió política.
* Tania Baños es l'alcaldessa de la Vall d’Uixó
