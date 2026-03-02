La Mancomunitat más social

Tengo el privilegio de servir a mis vecinos a través de la Mancomunitat Alt Maestrat. Una responsabilidad que ejerzo con orgullo desde 2023 con el empeño de garantizar bienestar y calidad de vida a un mundo rural que forma parte de mi identidad.

Nací en Benassal y aquí trabajo. Y mi pueblo, como Albocàsser, Catí, Culla, La Torre d'en Besora, Tírig, Vilar de Canes y La Serratella forman parte de esta institución que trabaja con vocación de servir.

Gracias a esta unión, los más pequeños ganamos músculo. La fuerza necesaria para defender que aun siendo menos, merecemos más. Y ese empeño logra resultados.

Hoy atendemos a la infancia, la adolescencia y a nuestros mayores con más recursos y servicios. En 2025 ampliamos el número de plazas del programa Menjar a casa con el apoyo económico de la Diputación de Castellón. Y con ello dimos autonomía a quienes no quieren que su edad sea un motivo para abandonar su hogar.

También el pasado año reforzamos el equipo de infancia y adolescencia (EIIA), con dos profesionales más, e incrementamos de 4 a 7 trabajadores la plantilla del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Un reto que se alcanza porque por fin la Generalitat Valenciana escucha a los pueblos pequeños y responde.

En 2026 seguimos trabajando para seguir sumando. Para que esta Mancomunitat que tanta fuerza nos da siga cuidando de aquello que más queremos, nuestros vecinos. Los protagonistas de la grandeza de estos pueblos pequeños que son nuestra razón de ser.

* Marta Pitarch es la presidenta de la Mancomunitat Alt Maestrat