Opinión | El turno

Carmina Ballester

Carmina Ballester

Onda proyecta al mundo el alma de la cerámica española

Hay lugares que explican por sí solos una historia. La Campaneta es uno de ellos. En este espacio, una de las primeras fábricas de azulejo de España, nació a principios del siglo XIX la producción industrial cerámica. Aquí empezó todo.

Por eso no fue casualidad que más de cincuenta periodistas internacionales visitaran Onda en el marco del encuentro ‘Time of Spain’, organizado por ASCER. Procedentes de distintos países, llegaron para conocer las tendencias cerámicas del futuro. Y lo hicieron desde el lugar donde nació nuestra industria.

En Onda producimos hoy con la tecnología más avanzada. Somos competitivos, innovadores y líderes en exportación. Pero nada de eso se entiende sin la visión de quienes, hace más de dos siglos, transformaron la tierra en industria y en oportunidad. Ese legado sigue vivo en cada empresa, en cada trabajador y en cada azulejo que sale de nuestras fábricas.

Nuestro valor diferencial no es solo técnico. Es cultural. En cada pieza hay diseño, pero también memoria. Hay innovación, pero también tradición. Producimos con la última tecnología, sí, pero en cada azulejo ponemos el alma y la pasión heredadas de nuestros antepasados. Y eso no se puede copiar ni comprar.

Durante la jornada se presentaron las tendencias que marcarán 2026: nuevas texturas, aplicaciones y una mirada más sostenible del diseño. Pero más allá de las corrientes estéticas, lo importante es constatar que la cerámica española sigue marcando el paso porque ha sabido evolucionar sin renunciar a su esencia.

Siempre he defendido que solo quien respeta su pasado puede anticipar el futuro. En Onda entendemos la innovación como la capacidad de adaptar esa herencia a cada momento histórico. De convertir siglos de conocimiento en soluciones actuales para hogares y espacios públicos de todo el mundo.

Aquí empezó todo. Y desde aquí seguimos proyectando al mundo el alma de la cerámica española.

* Carmina Ballester es la alcaldesa de Onda

TEMAS

