Calidad política

Siempre he estado convencida de lo importante que es realizar una política seria y rigurosa, cuestión que cada día se vuelve más urgente en nuestras instituciones. Porque la política no debe entenderse como un espectáculo, ni como una confrontación permanente, sino como un ejercicio responsable de deliberación, coherencia y toma de decisiones, orientadas siempre para el bien de los ciudadanos.

Quizás por esto, la reflexión de hoy me viene al pelo para poder explicar lo ocurrido durante la pasada celebración del pleno del Ayuntamiento de Benicàssim, donde los grupos sentados en la bancada de la oposición, a saber, Compromís, PSPV-PSOE; Vox y el concejal adscrito, ex cabeza de cartel de los socialistas benicenses, pretenden convertir los plenos, cada último viernes de mes, en una verdadera olla de grillos, olvidando que en democracia, el debate político es tan legítimo como necesario y que la legítima discrepancia, para ser constructiva, debe ejercerse desde el respeto y con responsabilidad.

Sin embargo, a veces por un mal cálculo electoral, o por oportunismo, el debate político se degrada buscando el impacto mediático del titular fácil, sustentado con discursos simplistas y mensajes vacíos, alimentados por la bronca continua. Cuando se recurre a la distorsión y el relato interesado, se pretende desviar la atención de lo verdaderamente importante y ahí es cuando se deteriora la credibilidad y la política se aleja del ciudadano. Pero, sobre todo, esa credibilidad se pierde cuando las decisiones dejan de ser coherentes.

Y a los hechos me remito pues, hace tan solo un mes, todos los partidos políticos que cuentan con representación municipal nos unimos para exigirle al Gobierno del Sr. Sánchez que declarase a nuestras playas como zona gravemente afectada por emergencias de protección civil, tras los sucesivos temporales que nos han azotado y, sobre todo, reclamamos ayuda para recuperarnos tras el paso de Harry que arrasó la playa del Heliópolis, entendiendo que ésta era una petición necesaria ya que estamos a menos de un mes de que lleguen los primeros turistas.

Lo duro no ha sido que el Gobierno de Pedro Sánchez haya dejado fuera a Benicàssim y a la provincia de las ayudas, lo lamentable es que el pleno del pasado viernes, este acuerdo para buscar lo mejor para Benicàssim se rompió. Y quebró cuando, tras reiterar la petición al Gobierno con las ayudas necesarias para ello, PSOE y Compromís no apoyaron esta petición, poniéndose de perfil cuando tienen que elegir entre Benicàssim y lo que les dictan desde Madrid.

No nos cansaremos de decir que nuestras playas son nuestro principal recurso turístico, porque es una realidad. Como tampoco dejaremos de decir, que la provincia de Castellón es la más ninguneada por parte de un Gobierno socialista que, junto con sus socios de Compromís, una vez asentados en el centro de España, olvidan mirar hacia nuestra tierra, nuestra Comunitat, nuestra provincia, nuestros pueblos, nuestras economías, la de muchas familias. Porque en Benicàssim, como en todos los destinos turísticos, turismo y empleo van de la mano.

Benicàssim no merece ningún ninguneo por parte de nadie, ni mucho menos de quienes con su negativa nos sorprendieron en el pasado pleno, negándose a solicitar esas ayudas demostrando una vez más que, con la incoherencia de sus decisiones y acciones, demuestran faltar a la verdad cuando proclaman que, para ellos, Benicàssim es lo primero.

Miren, que Benicàssim y sus gentes sean lo primero significa, entre otras cosas, alejar la ideología y los colores políticos cuando de lo que se trata es de exigir al Gobierno Central lo que, ni más ni menos, nos merecemos y, en este caso, nuestra exigencia es para recuperar nuestras playas cuanto antes, así como un plan de regeneración integral y urgente en nuestro litoral para que, a cada temporal, no perdamos nuestro principal recurso natural.

Levantar la voz

Pero también supone levantar la voz de manera leal, junto al equipo de gobierno, para pedir que de una vez por todas se ejecuten las obras de acceso de entrada a Benicàssim por la N-340, se instalen las pantallas acústicas a su paso por urbanizaciones, se mejore nuestra casa cuartel de Guardia Civil y que se incluya, dentro del Plan nacional de obras hidráulicas, la ejecución para la balsa de contención de las aguas del barranco Sigalero, por la tranquilidad de los vecinos y para la seguridad de sus bienes.

Frente al ruido de fondo y la confrontación estéril de cada pleno, desde el Partido Popular elegimos la responsabilidad, por ello seguiremos trabajando de manera constante, con una gestión coherente y sin que nos duelan prendas a la hora de pedirle a todas las administraciones, gobierne quién las gobierne, lo que Benicàssim necesita.

Alcaldesa de Benicàssim y senadora