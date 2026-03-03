Como cada año, la Coordinadora Feminista de Castelló, al igual que las plataformas valenciana y alicantina, conmemoran el día 8 de Marzo, día de la Mujer, jornada internacional para reivindicar los derechos de las mujeres, la igualdad y la erradicación de la violencia machista.

Este año acumulamos rabia y tristeza. Los asesinatos de las mujeres, por el hecho de ser mujeres, están asentando golpes insoportables. La muerte, además, llega desde la violencia vicaria con el asesinato de las hijas y los hijos, la expresión más cruel de la violencia de género.

Los verdugos crecen, son parejas y exparejas, con orden de alejamiento, con denuncia previa o sin denuncia. El machismo estructural, ambiental, agrede y mata a sus víctimas. Este 8 de Marzo saldremos, de nuevo, a las calles para gritar BASTA, para reivindicar la vida y la felicidad de las mujeres, para luchar contra toda discriminación. Las instituciones públicas, y la sociedad, siguen inmersas en la falta de equidad para las mujeres. Avanzamos un paso y retrocedemos tres pasos, o cuatro y cinco. El feminismo está amenazado. Son demasiadas las cargas autoritarias y fascistas que vapulean el gran movimiento social del pasado siglo. La gran revolución de las mujeres que arrancara ya en el siglo XIX y que se ha convertido en el movimiento social más destacado, con un fundamento basado en conquistar derechos y la igualdad entre mujeres y hombres.

Negacionismo

Hoy, la derecha y su ultraderecha se han empeñado, desde sus gobiernos, en marcar a fuego a las mujeres feministas, reduciendo ayudas económicas, enredando con el lenguaje y confundiendo, y lo más grave, negando la violencia de género, el machismo que mata a diario.

El viernes, día 6 de marzo, a las 18.00 horas, salgan a la calle en Castelló, en la Plaça Muralla Liberal. Porque sin feminismo no hay democracia.

