Opinión | LA RÚBRICA
El ‘Pla Espera’ de Barrachina
La gestió dels recursos públics hauria de guiar-se sempre per les necessitats dels municipis i per l’eficiència. Eixa és la teoria. Però, a la Diputació de Castelló del PP, la pràctica demostra que prefereixen administrar titulars abans que governar amb serietat. L’exemple més flagrant, tal com vam contar divendres en roda de premsa, és el Pla Impulsa. Dels 32,5 milions d’euros compromesos per al bienni 2026-2027, la institució només preveu desemborsar-ne dos enguany. Dos. D’un pressupost que supera de llarg els 200 milions d’euros.
És el joc del PP de sempre, i una estafa. I no és per falta de fons; sinó una arquitectura temporal dissenyada pel grup de confiança de Barrachina per a fer coincidir les inauguracions amb els mesos previs a les eleccions de maig de 2027. Este càlcul electoral no és innocu i té víctimes directes, els municipis xicotets, que es queden este 2026 sense obres, sense creació de llocs de treball i sense millores en serveis i infraestructures. És el Pla Espera de Barrachina.
L’única via perquè les obres no s’aturen és que els ajuntaments avancen els fons. Dit d’una altra manera, el PP està dient als municipis que no tenen múscul financer que li facen de banc. Increïble. El 2025, l’obra pública s’ha enfonsat a Castelló de la mà d’un PP que no treballa. D’un PP que reclama diners, fins i tot ficticis, per a després no invertir-los. Això sí, l’any que ve ompliran la província de senyals d’obra per a dir que han invertit «més que mai». Quina falta de respecte a l’autonomia municipal i a la ciutadania que paga els seus impostos. La política hauria de servir per a solucionar problemes, i els pobles necessiten que els diners s’invertisquen enguany. Per això, senyora Barrachina, treballe. És el seu deure.
Alcaldesa de Sant Mateu
