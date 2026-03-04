Del 7 al 15 de marzo comienzan este año las fiestas singulares de la Magdalena en Castelló, esta vez con más de 200 actos programados y multitud de eventos para disfrutar. Son las fiestas patronales de la ciudad y provincia más populares y destacan en ellas el Pregó (el día 7), la Romeria de les Canyes, la subida a la ermita en el Castelló Vell (orígenes de la ciudad, ya en el siglo XIII), actos religiosos, procesiones, mesones, gaiates («un esclat de llum, sense foc ni fum») y encesa, música, confeti por doquier, conciertos, dulzaina, mascletaes, castillos de fuego artificiales, feria taurina, deportes, actividades participativas, verbenas y un sinfín de eventos, sin olvidar el papel de les colles. Según Mediterráneo, se esperan 3.000 participantes.

Este año se celebra el 775 aniversario desde aquel tercer sábado de Cuaresma en que el rey Jaime I otorgó la carta de nacimiento de Castelló, la fundación de la ciudad.

Destacable también es la participación provincial, pues algunos de los actos son protagonizados por los pueblos que acuden al Pregó, especialmente, y a otras de las actividades programadas, cuyo culmen es el Magdalena Vítol, final de fiestas.

La reina de este año es Clara Sanz Sobrino, y la infantil, Ana Colón. La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, llamó a las reinas para darles noticia de su nombramiento. La dama dels Cavallers de la Conquesta, Na Violant, es Victoria Arcos. Luego están las damas de las fiestas.

Sin duda, las fiestas de la Magdalena son únicas para Castelló y el resto de la provincia, y también representan un hito esencial en su programación y desarrollo. Magdalena, festa plena!

Profesor