Aporta o aparta

Vivimos un momento político distinto en Burriana. Un tiempo en el que el pleno municipal refleja, más que nunca, la pluralidad de nuestra ciudad. No existen mayorías consolidadas ni decisiones predeterminadas. Cada voto cuenta y cada concejal tiene en su mano la responsabilidad de avanzar o de bloquear. Es, probablemente, el escenario más democrático que hemos tenido en los últimos años, donde el diálogo ya no es una opción, sino una obligación.

Cuando ningún grupo puede sacar adelante iniciativas en solitario, la política recupera su esencia: escuchar, dialogar, acordar y construir desde la responsabilidad. Este no es el tiempo del yo, sino del nosotros. No es momento de apartarse, sino de aportar. Porque gobernar en minoría no significa imponer, sino convencer; y ejercer la oposición no debería significar frenar, sino mejorar las propuestas.

Esta semana llevaremos al pleno proyectos muy importantes para el futuro de Burriana. Entre ellos, el impulso definitivo a la avenida Cañada Blanch, con una inversión superior a 1,5 millones de euros, que permitirá completar el trazado entre la avenida Jaime Chicharro y el Camí de l’Ecce-Homo. Se trata de culminar un anillo viario fundamental para conectar los poblados marítimos, mejorar la movilidad y seguir vertebrando nuestro término municipal.

Expropiación

Este paso se suma a la expropiación ya formalizada de las parcelas necesarias, una actuación que ha supuesto una inversión inmediata de más de 350.000 euros y que ha permitido desbloquear definitivamente un proyecto largamente esperado por vecinos y comerciantes de la zona marítima.

Un modelo de ciudad

Pero más allá de una obra concreta, lo que se vota es un modelo de ciudad. Se vota si queremos avanzar en infraestructuras, en planificación y en cohesión territorial. Se vota si apostamos por conectar barrios o por mantenerlos aislados. Se vota si optamos por sumar o por restar. Burriana necesita altura de miras. El Ayuntamiento necesita concejales que aporten, que piensen en el interés general por encima de cualquier cálculo político y que entiendan que cuando una propuesta es buena para la ciudad, merece salir adelante.

Hoy más que nunca, cada voto decide. Aportar o apartarse. Esa es la cuestión.

Alcalde de Burriana